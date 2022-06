Giá nhà vẫn tăng chưa có điểm dừng

Giá nhà liên tục tăng qua các năm khiến cơ hội tiếp cận nhà ở ngày càng khó khăn với nhiều người tiêu dùng.



Giá nhà, đất đang ngược quy luật kinh tế

Giá nhà ở vẫn tăng cao. Ảnh: B. Chương



Theo báo cáo thị trường bất động sản tháng 5 của Batdongsan, giá chung cư tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM vẫn đang trong đà tăng mạnh.



Cụ thể, giá rao bán chung cư Hà Nội và TP.HCM trong 5 tháng đầu năm nay đã tăng so với mặt bằng giá 2021. Trong đó, Hà Nội có tốc độ tăng giá căn hộ nhanh hơn TP.HCM với mặt bằng giá rao bán trung bình của chung cư Hà Nội tăng 8%, trong khi tại TP.HCM tăng 5%.



Theo khảo sát của nhiều công ty nghiên cứu thị trường, căn hộ ở khu vực TP.Thủ Đức và Nhà Bè đang được chào giá 60-100 triệu đồng một m2, còn đất nền, nhà phố tăng giá 5-10% trong tháng qua. Từ tháng 4 đến nay, các dự án đang mở bán hoặc đang chào giá dự kiến ra thị trường trong quý 2 tiếp tục xu hướng đi lên dù đã neo cao trong quý đầu năm.



Đơn cử như một dự án căn hộ hạng A tại huyện Nhà Bè đang nhận booking giữ chỗ với giá bán dự kiến 100 triệu đồng một m2, nếu tính cả VAT chung cư này vượt ngưỡng trăm triệu đồng một m2. Mức giá này đẩy căn hộ cao cấp tại huyện vươn lên ngang hàng, thậm chí vượt qua giá chung cư tại quận 7.



Còn tại khu vực TP.Thủ Đức, giá bán chính thức ra thị trường của nhà phố dự án Global City đầu quý 2 đã chạm ngưỡng 400 triệu đồng một m2, rổ hàng hạn chế số lượng. Với giá bán nhà phố The Global City chào ra thị trường cho thấy mặt bằng giá nhà đất tại quận 2 đang cao hơn các sản phẩm cùng địa bàn 15-20%. Tháng 12 năm ngoái, giá chào bán nhà đất xung quanh bán đảo Thủ Thiêm ghi nhận 270-300 triệu đồng một m2.



Bên cạnh giá rao bán tăng, tháng 5.2022 cũng ghi nhận mức độ quan tâm hầu hết các phân khúc chung cư ở hai đô thị lớn tăng so với cùng kỳ năm 2021. Tại Hà Nội, nhu cầu tìm thuê căn hộ tăng 6%, nhu cầu tìm mua căn hộ tăng lần lượt 6% và 4% đối với phân khúc cao cấp và trung cấp, và chỉ giảm nhẹ 3% ở phân khúc bình dân trong tháng 5.2022 so với tháng 5/2021. Tại TP.HCM, mức độ quan tâm căn hộ cho thuê tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, nhu cầu tìm mua căn hộ cao cấp và trung cấp tăng 14% và 5%. Riêng căn hộ bình dân có nhu cầu mua giảm 14%. Tháng 5.2022, lượng tin đăng bán phân khúc này cũng giảm đến 18% so với cùng kỳ năm trước.

https://laodong.vn/bat-dong-san/gia-nha-van-tang-chua-co-diem-dung-1057877.ldo

Theo Gia Miêu (LĐO)