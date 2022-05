Pleiku hướng đến đô thị sáng-xanh-sạch-đẹp

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2022), TP. Pleiku tăng cường công tác quản lý, chỉnh trang đô thị nhằm tạo không gian sáng-xanh-sạch-đẹp, văn minh.

Theo Trưởng phòng Quản lý đô thị Phạm Thế Tâm, thành phố đang tập trung lực lượng đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị hưởng ứng “Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai”. Cụ thể, thành phố tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, không để rác tồn ở các điểm tập kết, nhất là xung quanh khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết. Kiểm tra hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông, đèn trang trí trước ngày 10-5. Sửa chữa, láng nhựa mặt đường, vỉa hè, thay thế tấm đan, dải phân cách, biển báo giao thông bị hư hỏng; vệ sinh các dải phân cách khu vực trung tâm thành phố. Cải tạo, thay thế đèn led bị hư hỏng tại 9 cổng chào trang trí và hệ thống điện trang trí treo trụ.

Bên cạnh đó, thành phố tập trung chỉnh trang, chăm sóc hệ thống cây xanh đường phố, thảm xanh các công viên, hoa viên nội thành, các đảo giao thông; xếp 400 chậu hoa tại 8 trụ sở cơ quan, 10 đảo giao thông, 3 hoa viên, công viên và một số tuyến đường chính như: Hai Bà Trưng, Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo, Quang Trung. Đồng thời, Đội Kiểm tra quy tắc quản lý đô thị chủ động phối hợp với các địa phương tập trung triển khai công tác trật tự đô thị trên các tuyến đường, đảm bảo mỹ quan đô thị trước, trong và sau “Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai”.

Công nhân Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai cắt tỉa cây cảnh tại các đảo giao thông. Ảnh: Quang Tấn

Ông Lê Văn Quang-Chủ tịch UBND phường Hoa Lư-cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, phường đã triển khai tổ công tác tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Phạm Văn Đồng và các trường hợp buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, vi phạm trật tự đô thị. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền đến các hộ kinh doanh, buôn bán trên các tuyến đường: Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đồng, Cách Mạng Tháng Tám, Phan Đình Giót, Lê Lợi… không được lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, đỗ xe. Cùng với đó, Mặt trận, các đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm nếp sống văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường”.

Còn ông Võ Phan Duyệt-Chủ tịch UBND phường Diên Hồng thì cho hay: Cùng với đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, chúng tôi phối hợp với Đội Kiểm tra quy tắc quản lý đô thị tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để kinh doanh, mua bán, để vật liệu xây dựng gây mất mỹ quan đô thị. Đặc biệt, phường đang xây dựng kế hoạch triển khai lắp đặt thí điểm thùng rác văn minh đô thị cố định trên tuyến đường Lê Hồng Phong, từng bước xây dựng đô thị ngày càng văn minh, hiện đại.

Đội kiểm tra quy tắc đô thị phối hợp UBND phường Diên Hồng ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh, buôn bán tại khu vực Trung tâm Thương mại Pleiku. Ảnh: Quang Tấn

Bên cạnh đó, UBND TP. Pleiku yêu cầu các phòng, ban chức năng đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa, những thành tựu đạt được trong 90 năm xây dựng và phát triển của tỉnh nói chung, TP. Pleiku nói riêng. Theo đó, Phòng Văn hóa-Thông tin tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị xanh-sạch-đẹp; thực hiện nếp sống văn minh đô thị, văn hóa tại các khu dân cư; tuyên truyền phát động triển khai mô hình nhà vệ sinh công cộng tại nhà dân và địa điểm tổ chức các hoạt động. Công an thành phố chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trước, trong và sau lễ kỷ niệm. Phòng Kinh tế phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức khu ẩm thực, quảng bá sản phẩm địa phương; phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh ăn uống, cơ sở chế biến thực phẩm, điểm bán hàng tại các khu, điểm du lịch. Đồng thời, phối hợp Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai chuẩn bị các điều kiện để trồng cây hoa anh đào.