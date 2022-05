Nhiều tuyến đường ở thành phố Buôn Ma Thuột "quên" kẻ vạch, phân làn

Vạch kẻ đường thuộc hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ, chỉ dẫn, phân chia làn đường, hướng đi, vị trí dừng lại… Tuy nhiên, hiện nay, nhiều tuyến đường tại thành phố Buôn Ma Thuột đã bị mờ hoặc mất hẳn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường bộ.



Bình Định: Khởi công tuyến đường ven biển, kết nối đông - tây tại TX.Hoài Nhơn

Nhiều tuyến đường ở Kon Tum không đảm bảo an toàn giao thông

Đường Nguyễn Hữu Thọ không có vạch kẻ phân chia làn đường. Ảnh: Phan Tuấn



Theo cơ quan chức năng, vạch kẻ đường là căn cứ để người tham gia giao thông xác định làn đường để di chuyển. Còn lực lượng chức năng sẽ căn cứ vào vạch kẻ đường để kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm hành chính những người đi sai làn đường theo quy định pháp luật.





Đường Mai Hắc đế không có vạch kẻ phân chia làn đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: Phan Tuấn





Vạch kẻ phân chia làn đường quan trọng là vậy, thế nhưng, nhiều người dân khi di chuyển trên các tuyến đường ở thành phố Buôn Ma Thuột không có căn cứ để quan sát, di chuyển. Cũng do thiếu vạch kẻ đường nên nhiều phương tiện đã lưu thông theo kiểu “mạnh ai nấy đi”, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.



Đơn cử như trên đường Mai Hắc Đế, mỗi ngày có hàng ngàn phương tiện lưu thông qua lại. Tuy nhiên, phần sơn kẻ vạch đường chưa được cơ quan chức năng thực hiện. Hệ quả, nhiều phương tiện tham gia giao thông khi đi qua đây đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc xác định ranh giới, vị trí để đi đúng làn đường theo quy định.





Cơ quan chức năng “quên” sơn vạch kẻ phân chia làn đường trên đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: Phan Tuấn



Không riêng gì tuyến đường Mai Hắc Đế, hiện nay, trên thành phố Buôn Ma Thuột còn có rất nhiều tuyến đường rơi vào tình cảnh tương tự. Trong đó, bao gồm các tuyến đường như: Y Ngông, Lê Thị Hồng Gấm, Hùng Vương, Nguyễn Công Trứ, Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám, Chu Văn An, Nguyễn Hữu Thọ...



Chia sẻ về việc này, anh Trần Văn Bình một tài xế ở thành phố Buôn Ma Thuột bức xúc: “Nhiều tuyến đường nội thị do thiếu vạch kẻ phân chia làn đường nên đã "thách đố" người tham gia giao thông trong việc xác định ranh giới chính xác để di chuyển. Do đó, người dân chúng tôi chỉ dựa theo kinh nghiệm của bản thân chứ không thể khẳng định như vậy đã đúng làn đường theo quy định hay chưa".





Đường Tôn Đức Thắng vừa được đầu tư làm mới nhưng không phân chia làn đường. Ảnh: Phan Tuấn





Anh Phí Quang Hải, một người dân khác ở thành phố Buôn Ma Thuột cho hay: "Sợ nhất là vào ban đêm hoặc những lúc trời mưa to, gió lớn, tầm nhìn hạn chế, người tham gia giao thông không căn được tâm đường.



Khi đó, nếu xảy ra va chạm giao thông thì rất phiền phức. Bởi chỉ cần người nào điều khiển phương tiện giao thông lấn trái làn đường vài cm thôi thì cũng đã vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng".





Do không có vạch kẻ phân chia làn đường nên phương tiện lưu thông trên đường Lê Thị Hồng Gấm lưu thông theo kiểu “mạnh ai nấy đi“. Ảnh: Phan Tuấn





Từ thực tế trên, nhiều người dân ở thành phố Buôn Ma Thuột mong muốn các ngành chức năng sớm triển khai kẻ vạch phân chia làn đường, chỉ hướng đi… Điều này sẽ bảo đảm sự "minh bạch" cho người tham gia giao thông có đủ căn cứ để xác định việc dừng, đỗ và đi lại đúng phần đường, làn đường theo quy định của pháp luật.



Theo một lãnh đạo thành phố Buôn Ma Thuột, hằng năm địa phương đều bố trí kinh phí để sơn kẻ vạch chỉ đường. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng các vạch kẻ đường sẽ bị mờ, việc sơn sửa lại cần phải có thời gian. Sau khi nhận được thông tin, thành phố sẽ rà soát, tiến hành sơn vạch kẻ đường trên các tuyến nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.



https://laodong.vn/ban-doc/nhieu-tuyen-duong-o-thanh-pho-buon-ma-thuot-quen-ke-vach-phan-lan-1043656.ldo





Theo Phan Tuấn (LĐO)