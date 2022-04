Pleiku: Chấn chỉnh tình trạng chen lấn làm thủ tục đất đai

(GLO)- Kể từ khi vùng ven TP. Pleiku diễn ra “sốt” đất, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai xảy ra tình trạng người dân tập trung chen lấn để lấy số nộp hồ sơ liên quan đến đất đai. Để kiểm soát tình hình, các cơ quan chức năng TP. Pleiku đã triển khai nhiều phương án giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại bộ phận một cửa bảo đảm theo quy định.





Gần 2 tháng trở lại đây, từ 4 giờ sáng hàng ngày đã có hàng chục người dân tập trung tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 69 Hùng Vương, TP. Pleiku) để chờ đến giờ lấy số nộp hồ sơ, thủ tục liên quan đến đất đai. Vừa nộp xong hồ sơ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Nguyễn Văn Tuấn (thôn 2, xã Trà Đa, TP. Pleiku) cho hay: “Từ 5 giờ sáng, tôi đã đến xếp hàng chờ lấy số. Tại đây, tôi được các nhân viên ghi tên lấy số thứ tự và bố trí ghế ngồi chờ để đến giờ vào bấm số. Theo tôi, việc bố trí ghế ngồi giữ khoảng cách và ghi tên thứ tự như vậy sẽ đảm bảo công bằng, minh bạch và an toàn phòng-chống dịch, tránh tình trạng chen lấn như trước”.

Người dân chờ được gọi tên thứ tự để nộp hồ sơ liên quan đến đất đai. Ảnh: Lê Anh



Qua tìm hiểu được biết, từ khi “cơn sốt” đất vùng ven TP. Pleiku diễn ra, lượng người đến nộp hồ sơ liên quan đến đất đai tăng đột biến. Bình quân mỗi ngày làm việc bình thường có 250-300 người đến nộp hồ sơ, riêng vào thứ hai hoặc sau thời gian dài nghỉ lễ, lượng người đến nộp hồ sơ tăng lên hơn 400 người. Trong số này, nhiều người không chấp hành việc xếp hàng theo thứ tự nên tạo ra cảnh tượng chen lấn, thậm chí một số người cấu kết với nhân viên bảo vệ để được lấy số thứ tự sớm hơn nên xảy ra hiện tượng tiêu cực.



Bà Phạm Thị Phương Hoa-Giám đốc Bưu điện TP. Pleiku-thông tin: Sau khi nắm bắt tình hình, lãnh đạo Bưu điện tỉnh đã chỉ đạo Bưu điện TP. Pleiku tập trung triển khai các phương án nhằm chấn chỉnh tình trạng người dân chen lấn để lấy số và xác minh thông tin liên quan đến các hiện tượng tiêu cực. Hiện nay, Bưu điện TP. Pleiku đã tăng cường nhân sự, bố trí cơ sở vật chất đảm bảo khi người dân đến làm thủ tục được thuận lợi, không để xảy ra tình trạng chen lấn và đảm bảo công tác phòng-chống dịch. Việc lấy số thứ tự được quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của bộ phận một cửa. Tuy nhiên, do lượng người có nhu cầu nộp hồ sơ tăng quá cao, thậm chí một người (đại diện các công ty kinh doanh bất động sản) nộp nhiều hồ sơ nên khó tránh khỏi việc người dân phàn nàn vì phải chờ đợi lâu. Do đây là yếu tố khách quan nên đơn vị cũng mong muốn người dân cần chấp hành nghiêm các quy định phòng-chống dịch và xếp hàng thứ tự theo quy định. Qua xác minh, đơn vị cũng đã chấm dứt hợp đồng đối với 2 nhân viên bảo vệ có hành vi lấy số thứ tự cho một số người không đúng quy định.



Trao đổi với P.V, ông Trương Đức Vinh-Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Pleiku-cho biết: Do lượng hồ sơ liên quan đến thủ tục đất đai tăng cao nên đơn vị đã cử 2 cán bộ tăng cường tại bộ phận một cửa để tiếp nhận hồ sơ cho người dân. Do những hồ sơ về lĩnh vực đất đai cần phải được kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo chính xác nên gần 2 tháng qua, đơn vị đã bố trí cán bộ làm thêm ngoài giờ để theo dõi chặt quá trình luân chuyển, kiểm soát giải quyết hồ sơ đúng hẹn.



LÊ ANH