Khánh thành cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vào 27.4, kết thúc 13 năm thi công

Trạm thu phí cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn còn vài tháng nữa mới hoàn thành. Dù vậy, UBND tỉnh Tiền Giang và doanh nghiệp dự án sẽ tổ chức lễ khánh thành cao tốc vào ngày mai 27.4.

Ngày 26.4, đại diện Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án), cho biết vào lúc 8 giờ 30 phút ngày mai 27.4, công ty sẽ phối hợp UBND tỉnh Tiền Giang (cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền) tổ chức lễ khánh thành dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ được khánh thành vào ngày 27.4. Ảnh: Bắc Bình

Chưa xác định thời gian thu phí

Sau lễ khánh thành, xe cộ sẽ được lưu thông trên tuyến cao tốc. Tuy nhiên, thời gian thu phí để nhà đầu tư thu hồi vốn vẫn chưa xác định, vì hệ thống trạm thu phí trên tuyến vẫn đang trong quá trình thi công.

Theo chủ đầu tư, hiện các hạng mục nền mặt đường tuyến chính, tuyến nối đã hoàn thành. Toàn bộ 53 cầu của dự án, gồm 39/39 cầu trên tuyến chính, 3/3 cầu trên tuyến nhánh, 4/4 cầu thuộc các nút giao liên thông và 7/7 cầu vượt được hoàn thành. 133 cống thoát nước (gồm 71 cống hộp và 62 cống tròn) cũng được các đơn vị thi công thực hiện xong. Các hạng mục ATGT trên tuyến chính, tuyến nối, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống giao thông thông minh (ITS)… đã được nghiệm thu.

13 năm cho đường cao tốc dài hơn 51 km

Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận được khởi công lần đầu vào ngày 29.11.2009, do Bộ GTVT làm cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Khi đó, tuyến đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận được công bố thiết kế, thi công dài 54 km, mặt đường rộng 25,5 - 26,5 m cho 4 làn xe chạy với vận tốc 120 km/giờ và có hai làn dừng xe khẩn cấp. Đây là một phần của dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Vốn đầu tư tuyến cao tốc này là 19.000 tỉ đồng, do Công ty CP phát triển đường cao tốc BIDV (do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chủ trì thành lập) đầu tư, thời gian hoàn thành dự kiến vào quý 2/2013.

Dự án được thông tuyến vào tháng 1.2022 nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Ảnh: Bắc Bình

Tuy nhiên, đến năm 2015, dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn không thể tiếp tục triển khai. Năm 2015, dự án được tái khởi động bởi liên danh các nhà đầu tư Tuấn Lộc - Yên Khánh - BMT - Thắng Lợi - Hoàng An - Công ty cầu đường CII với mục tiêu hoàn thành vào quý 2/2020.

Thời điểm này, dự án được thực hiện theo hình thức BOT, được Bộ GTVT điều chỉnh tổng vốn đầu tư còn 14.678 tỉ đồng, có tổng chiều dài 51,1 km trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, với điểm đầu tại nút giao Thân Cửu Nghĩa (nối tiếp cao tốc TP.HCM - Trung Lương) và điểm cuối giao QL30 tại nút giao An Thái Trung.

Đến năm 2017, Bộ GTVT tiếp tục điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giảm còn 9.668 tỉ đồng.

Tháng 3.2019, dự án lúc này chỉ được thi công khoảng 10% trong tổng khối lượng của công trình, Thường trực Chính phủ giao cho UBND tỉnh Tiền Giang thay thế Bộ GTVT làm đại diện cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền dự án. Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả được liên danh các nhà đầu tư mời chủ trì giải quyết những tồn đọng và chịu trách nhiệm thi công dự án.

Tổng mức đầu tư dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận lúc này được điều chỉnh tăng lên 12.668 tỉ đồng và được đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư (PPP), trong đó vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ là 2.186 tỉ đồng, còn lại là vốn BOT. Thời gian dự kiến được đưa vào sử dụng ngày 30.4.2021.

Trong 15 ngày cho xe lưu thông dịp Tết Nguyên đán 2022, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khiến nhiều người băn khoăn vì tuyến đường chỉ có 2 làn xe, vận tốc tối đa cho phép chỉ 80 km/h và không có làn dừng khẩn cấp như tất cả các tuyến đường cao tốc khác trong nước. Ảnh: Bắc Bình

Tuy nhiên, trong quá trình thi công đã vướng phải một số khó khăn như nền đất yếu, thiếu nguồn nguyên vật liệu… nên đến ngày 19.1.2022, dự án mới được thông xe kỹ thuật.

Người dân được di chuyển trong 15 ngày nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 do UBND tỉnh Tiền Giang và Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận tổ chức. Tuy nhiên, do tuyến cao tốc này đã được điều chỉnh lần cuối cùng chỉ còn 2 làn xe (mỗi bên) và không có làn dừng khẩn cấp nên đã liên tục xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện, kẹt xe, thậm chí có nhiều vụ tai nạn giao thông.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, trong vấn đề về xây dựng làn dừng khẩn cấp đối với tuyến dự án đường cao tốcTrung Lương - Mỹ Thuận đã được địa phương kiến nghị với Bộ GTVT, Chính phủ. Tuy nhiên, hạng mục về làn dừng khẩn cấp đã không được bổ sung trong giai đoạn 1 của dự án.