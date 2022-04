Gia Lai: Không để lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi

(GLO)- Ngày 14-4, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 720/UBND-KTTH về ý kiến của UBND tỉnh liên quan đến phiên đấu giá đất tại Khu quy hoạch xây dựng khu dân cư phường Chi Lăng, TP. Pleiku.





Theo đó, sau khi xem xét Công văn số 931/STC-QLGCS ngày 1-4-2022 của Sở Tài chính báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 104 lô đất ở tại Khu quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư phường Chi Lăng (TP. Pleiku), UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị Chi cục Thuế tăng cường kiểm soát giá giao dịch bất động sản để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định. Ảnh: Sơn Ca



Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát tình hình biến động giá đất trên địa bàn tỉnh để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp.



Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý đất đai; thanh tra, kiểm tra các vụ việc thu gom đất nông nghiệp, phân lô bán nền trái quy định; kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện bất thường, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật, không để lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi.



Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; nghiên cứu, đánh giá các tác động của kết quả đấu giá quyền sử dụng đất vừa qua, nhất là các trường hợp có kết quả đấu giá cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm đến mặt bằng giá đất, thị trường nhà ở, bất động sản; đề xuất các giải pháp để hạn chế các tác động tiêu cực, báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.



Sở Tư pháp tăng cường vai trò giám sát hoạt động đấu giá tài sản đúng theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các bất cập về đấu giá quyền sử dụng đất, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; triển khai thường xuyên công tác thanh, kiểm tra hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.



Cục Thuế tỉnh quản lý chặt chẽ giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giá trúng đấu giá đất, kiểm soát giá giao dịch bất động sản để xác định nghĩa vụ tài chính trong giao dịch bất động sản theo đúng quy định của pháp luật.



Công an tỉnh chỉ đạo, tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc đấu giá quyền sử dụng đất; điều tra làm rõ các hành vi đẩy giá, thổi giá đất để thu lợi bất chính, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản (nếu có), đề xuất giải pháp xử lý.



Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý đất đai và hoạt động xây dựng trên địa bàn; ngăn chặn việc chuyển nhượng, xây dựng trái phép; không để xảy ra tình hình phân lô, tách thửa, bán nền trái quy định của pháp luật; quản lý chặt chẽ các phiên đấu giá quyền sử dụng đất thuộc địa bàn quản lý.



SƠN CA