Giá bất động sản toàn quốc tiếp tục tăng mạnh

Nguồn cung khan hiếm, trong khi nhu cầu về nhà ở, nhu cầu đầu tư vẫn cao đã khiến giá bất động sản tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác tiếp tục tăng.



Thị trường bất động sản có xu hướng tăng trưởng ở các phân khúc

Từ đầu năm đến nay, giá bất động sản không chỉ ở TP.HCM mà tăng từ Bắc đến Nam. Ảnh: ĐÌNH SƠN



Trong báo cáo thị trường nhà liền thổ của Cushman & Wakefield, cho thấy 3 tháng đầu năm 2022 giá bán nhà liền thổ trung bình tại TP.HCM đạt 7.580 USD một m2 (tương đương 173 triệu đồng), tăng 30% theo quý và tăng 42% theo năm. Sự tăng giá trong quý chủ yếu là do mức giá bán cao kỷ lục của 2 dự án tại TP.Thủ Đức lập đỉnh giá mới trên toàn thành phố.



Cũng theo Cushman & Wakefield, trong quý 1/2022, bình quân giá nhà chung cư mới chào bán tại TP.HCM đạt 3.300 USD một m2 (tương đương 75,4 triệu đồng), tăng 27% theo năm. Nguồn cung chủ yếu đến từ khu vực ngoại thành, các dự án được tung ra đều lập mặt bằng giá mới.



Đơn vị này dự báo, đến cuối năm 2022, nguồn cung căn hộ tại TP.HCM có thể sẽ đạt 10.000 căn, chủ yếu đến từ mô hình khu đô thị phức hợp quy mô lớn. Các căn hộ siêu sang sẽ tiếp tục xuất hiện trong những quý còn lại của năm.



Không chỉ tại TP.HCM, theo báo cáo thị trường đất thổ cư của Batdongsan.com cho biết, trong quý 1, nhiều tỉnh thành ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam đều ghi nhận giá chào bán đất nền tăng cao trên các chợ trực tuyến.



Cụ thể, trên các chợ địa ốc trực tuyến tại Hà Nội ghi nhận giá đất nền thổ cư tại huyện Chương Mỹ đội giá 74% so với năm 2021, là mức tăng cao nhất khu vực miền Bắc và toàn quốc. Các huyện khác thuộc Hà Nội như Đông Anh, Gia Lâm, Quốc Oai ghi nhận giá bán đất nền tăng 20-26%.



Ngoài ra, Bắc Giang cũng tăng 35%, Hải Phòng tăng giá 29%; Bắc Ninh, Quảng Ninh lần lượt ghi nhận giá đất đội lên 16-20%.



Tại miền Trung, đất thổ cư tại Bình Thuận tăng giá 13%, Khánh Hòa tăng 26% và Thanh Hóa tăng 35%. Giá bán đất nền cũng biến động mạnh, các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đà Nẵng có lượng người dùng online tìm kiếm đất nền tăng lần lượt là 41%, 35% và 32%.



Nguyên nhân của việc giá bất động sản tăng được Cushman & Wakefield lý giải bởi giá đất, chi phí vật liệu xây dựng leo thang, thời gian hoàn thành thủ tục pháp lý kéo dài. Thêm vào đó, thị trường đón nhận nhiều sản phẩm thuộc phân khúc hạng sang thậm chí siêu sang đã thúc đẩy giá nhà trung bình toàn thị trường lập đỉnh, giá chào bán căn hộ tại thị trường TP.HCM cũng đạt đỉnh trong 10 năm qua.



Batdongsan.com thì cho rằng, giá nhà đất tăng vì thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân trong bối cảnh lạm phát đang trở thành mối lo ngại của giới đầu tư. Nhu cầu tích lũy tài sản gắn liền với đất làm kênh trú ẩn an toàn tăng lên. Khi nhu cầu đất nền tăng, giá bán vì vậy cũng vọt lên theo.



Điều đáng nói, giá bán nhà ngày càng cao nhưng sức tiêu thụ trong quý 1 giảm 20% so với quý trước đó và giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Đình Sơn (TNO)