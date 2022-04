Cầu Vĩnh Tuy 2 tăng tốc thi công, sẽ hoàn thành vào tháng 6/2023

Chủ đầu tư và các nhà thầu của dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đang bám sát tiến độ, kiểm soát được các yêu cầu về chất lượng nhằm đưa dự án về đích vào tháng 6/2023.





Liên danh nhà thầu Vinaconex-Trung Chính thi công cầu chính vượt dòng sông Hồng và tiến độ đạt hơn 50% khối lượng. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)



Sau khoảng 15 tháng khởi công, dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đang vượt tăng tốc tiến độ thi công, đặc biệt là các hạng mục thuộc gói thầu chính, xây dựng cầu vượt sông nhằm đưa dự án hoàn thành vào tháng 6/2023.



Hoàn thành hơn 50% khối lượng



Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày này, trên công trường thi công cầu Vĩnh Tuy 2, nhà thầu đang tập trung xây dựng các trụ cầu giữa lòng sông. Đến nay, tiến độ đã hoàn thành hơn 90% trụ cầu, đường dẫn vượt bãi sông đang dần hoàn thiện.



Tại gói thầu xây lắp số 1 thi công cầu chính vượt dòng chủ với tổng giá trị sản lượng khoảng 1.083 tỷ đồng do Liên danh nhà thầu Vinaconex-Trung Chính đảm trách, theo ông Bùi Huy Thái, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án 1 của nhà thầu Vinaconex, gói thầu số 1 được khởi công từ ngày 15/6/2021, tiến độ dự kiến 24 tháng. Nhà thầu đã triển khai đồng loạt 5 mũi thi công từ trụ 21-25 đều đang đảm bảo và vượt tiến độ theo quy định.



Đến nay, gói thầu số 1 hiện đạt 50% so với yêu cầu của chủ đầu tư đề ra. Toàn bộ hạng mục cọc khoan nhồi đã thi công xong, trong tháng Tư này sẽ hoàn thành xong bệ trụ và một phần thân trụ nổi trên mặt nước, không bị ảnh hưởng khi bước vào mùa lũ, phấn đấu hoàn thành trong năm 2023.



Ông Thái cho biết hạng mục phức tạp nhất của cầu Vĩnh Tuy 2 là cầu chính vượt dòng chủ có nhịp dài tới 135m, có các trụ được thi công giữa lòng sông. Địa chất lòng sông Hồng phức tạp, có nhiều biến đổi hình thái, thủy triều lên xuống chênh nhau gần 3m.



“Công tác thi công cọc khoan nhồi với đường kính 2m trên sông, làm hố móng sâu dưới nước gặp rất nhiều khó khăn. Kết cấu công trình phức tạp, đòi hỏi độ an toàn và kỹ thuật cao. Tính đến đầu tháng 4/2021, tức là chỉ sau 8 tháng thi công, Liên danh Vinaconex-Trung Chính đã hoàn thành công việc khó khăn nhất tại dự án gồm thi công an toàn, đạt chất lượng 140/140 cọc khoan nhồi đường kính 2m, sâu hơn 50m,” ông Thái cho hay.



Để đáp ứng tiến độ, nhà thầu Vinaconex đã bố trí cán bộ thi công có trình độ chuyên môn cao, công nhân lành nghề, được huấn luyện bài bản, huy động thiết bị hiện đại với số lượng lớn, tổ chức thi công 3 ca liên tục ngày đêm.



Tại gói thầu thi công xây dựng cầu dẫn và đường dẫn phía Long Biên, đến nay tiến độ đã đạt 90% khối lượng và hết tháng 5/2022 sẽ hoàn thành.



Dự án về đích trong tháng 6/2023



Do trong giai đoạn 1 đã tiến hành giải phóng mặt bằng tới quy mô hoàn thiện nên trong giai đoạn 2 dự án cầu Vĩnh Tuy 2 được thực hiện trên quỹ đất “sạch” sẵn có. Tuy nhiên, ảnh hưởng của các đợt bùng phát dịch COVID-19 trong thời gian qua khiến việc tổ chức thi công, cung ứng vật tư, vật liệu của nhà thầu có lúc bị gián đoạn.



Hiện các nhà thầu thi công dự án gặp khó khăn lớn nhất là tình trạng tăng giá vật tư, vật liệu, đặc biệt là xăng dầu, thép. Giá hai loại vật liệu này hiện đã tăng từ 30-50% so với giá dự toán trong khi bù giá theo chỉ số chung của chủ đầu tư chỉ đáp 3-7%.



Trong khi chờ chủ đầu tư có giải pháp hỗ trợ, ông Thái khẳng định nhà thầu cam kết sẽ bố trí đủ tài chính để triển khai thi công, đáp ứng đúng tiến độ của chủ đầu tư.





Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 sẽ được hoàn thành vào tháng 6/2023. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)



Theo lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội (chủ đầu tư dự án), khối lượng thi công toàn công trường đạt hơn 50%, lũy kế giải ngân đến cuối tháng 3/2022 đạt 1.008 tỷ đồng/2.068 tỷ đồng tổng giá trị hợp đồng.



“Dự án đang được kiểm soát tốt về tiến độ và một số hạng mục thi công trụ sông và đường dẫn vượt bãi sông đang dần hoàn thiện. Đơn vị thi công khẳng định sẽ bảo đảm an toàn, chất lượng và vượt tiến độ, đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật của dự án,” đại diện chủ đầu tư dự án cho hay.



Phía Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cũng thông tin thêm: Tiến độ dự kiến của dự án sẽ hoàn thành cơ bản các nhịp cầu dẫn phía Long Biên trong năm 2022; hoàn thành đổ bê tông các trụ dưới nước trước ngày 30/6/2022, hợp long các nhịp chính trước ngày 30/4/2023 và hoàn thành dự án trong tháng 6/2023.



Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 sau khi khớp nối với đường Vành đai 2 trên cao sẽ tạo thành trục giao thông hoàn chỉnh từ trung tâm Hà Nội tới khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố đồng thời sẽ giải quyết bớt áp lực cho tuyến giao thông trọng điểm của Thủ đô, nhất là giảm tải lưu lượng xe trên cầu Thanh Trì và đường Vành đai 3.





Dự án Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 khởi công tháng 1/2021 với tổng mức đầu tư 2.538 tỷ đồng, tổng chiều dài và đường dẫn hơn 3,5km; mặt cắt ngang 19,25 m (4 làn xe), chiều cao tĩnh không 11m. Điểm đầu giao với đường Trần Quang Khải-Nguyễn Khoái-Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), điểm cuối giao đường Long Biên-Thạch Bàn (quận Long Biên).



Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, cầu Vĩnh Tuy sẽ là cầu có chiều rộng mặt cắt ngang lớn nhất Hà Nội với 8 làn xe ôtô (40 m), đảm bảo năng lực thông hành cho đường Vành đai 2, hoàn thiện cả đường dưới thấp và đường trên cao.



Theo Việt Hùng (Vietnam+)