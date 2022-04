Bộ Xây dựng: Giá bất động sản đang trong xu hướng tăng

Theo Bộ Xây dựng, 3 tháng đầu năm nay, giá giao dịch bất động sản bình quân toàn thị trường đều ở xu hướng tăng, thậm chí một số loại tăng giá khá cao so với tháng trước.

Giá bất động sản tháng 3 cao hơn tháng 2

Bộ Xây dụng cho biết đã khảo sát, thu thập thông tin, xác định mức độ biến động giá giao dịch một số loại bất động sản trong quý 1, nhất là tháng 3 vừa qua tại 8 địa phương là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hoà và Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả cho thấy, giá bất động sản bình quân toàn thị trường vẫn trong xu hướng tăng. Nhất là trong tháng 3, tại một số địa phương kể trên, giá giao dịch bất động sản tăng khá cao so với tháng 2.



Giá bất động sản vẫn đang tăng. Ảnh: Lê Quân

Giá bất động sản cho thuê tại Hà Nội và TP.HCM của tháng 3 tăng nhẹ so với hồi tháng 2. Giá căn hộ chung cư cho thuê tại TP.Đà Nẵng của tháng 3 cũng có mức giá tăng tương đối tốt so với tháng 2.

Theo Bộ Xây dựng, chỉ số giá bất động sản của tháng 3 so với tháng 2 thể hiện: tại TP.Hà Nội, căn hộ chung cư tăng 1,53%; nhà ở riêng lẻ tăng 2,24%; đất nền cho xây dựng nhà ở tăng 2,85%. Tại TP.HCM, căn hộ chung cư tăng 2,48%; nhà ở riêng lẻ tăng 2%; đất nền cho xây dựng nhà ở tăng 3,6%.

Trong quý 1, Tổ công tác liên ngành do Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với đại diện Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT, Ngân hàng chính sách xã hội làm việc với 7 tỉnh, thành: Hà Nội, TP.HCM, Thái Nguyên, Hà Nam, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ. Dự kiến, trong quý 3 và 4, Hà Nội sẽ khởi công 2 dự án nhà ở xã hội có quy mô 1.860 căn.



Hà Nội sắp khởi công 2 dự án nhà ở xã hội. Ảnh: Lê Quân

Trước đó, theo báo cáo sơ bộ tại các địa phương nêu trên, tổng số lượng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp đã khởi công là 7 dự án với tổng số khoảng 23.965 căn.

Xung đột tại Ukraine khiến giá vật liệu xây dựng tăng

Bộ Xây dựng cho biết, giá thép xây dựng trong quý 1 ở VN có xu hướng tăng mạnh theo xu thế tăng chung của thị trường thép trên thế giới bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Ukraine. Việc tăng giá vật liệu xây dựng sẽ gây tác động khiến giá nhà ở, công trình xây dựng tăng.

Cụ thể, bắt đầu từ giữa tháng 2 đến nay, giá thép xây dựng trong nước đã bắt đầu tăng mạnh (khoảng tăng giá từ 600 - 1.200 đồng/kg). Tính đến giữa tháng 3, giá thép lần lượt tăng so với giá tại thời điểm tháng 2 và tháng 1 là 3,5% và 7,5%. Sang đến đầu tháng 4, giá thép xây dựng vẫn chưa xuống.

Giá thép xây dựng các loại hiện nay khoảng 18.600 - 20.600 đồng/kg tại các khu vực Bắc, Trung, Nam (giá thép tròn tại nhà máy trung bình sau thuế VAT của các nhà sản xuất Hòa Phát, Miền Nam, Việt Nhật lần lượt là 18.300 đồng/kg, 18.600 đồng, 19.000 đồng/kg...; giá thép hình các loại trung bình khoảng 20.600 đồng/kg). Trung bình trong quý 1, giá thép xây dựng các loại khoảng 18.890 đồng/kg, tăng 3,5% so với quý 4.2021.



Giá thép trong nước tăng mạnh theo thị trường thế giới, do ảnh hưởng từ xung đột tại Ukraine. Ảnh: Chí Hiếu

Về giá xi măng, Bộ Xây dựng cho biết, cung đang vượt cầu ở mức cao. Cả nước có 90 dây chuyền sản xuất xi măng với tổng công suất 106,6 triệu tấn/năm, nhưng thực tế có thể sản xuất lên đến 122 triệu tấn/năm. Dù dư cung nhưng do áp lực giá nguyên liệu đầu vào như điện, vỏ bao, xăng dầu… nhất là than nên giá xi măng tăng từ 30.000 - 50.000 đồng/tấn so với quý 4.2021 (tăng 1 - 3% so với quý 4.2021 và tăng 11 - 15% so với cùng kỳ năm 2021).

Giá cát, đất đắp, đá xây dựng dịp đầu năm nay không có nhiều biến động, chủ yếu do các công trình xây dựng, nhất là các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 đang chuẩn bị khởi công và các công trình đang tái khởi động sau dịch Covid-19.

Giá đất đắp trung bình tại các mỏ là 35.000 - 40.000 đồng/m3; giá cát trung bình đến công trình là 337.000 đồng/m3; giá đá trung bình đến hiện trường công trình là 224.000 đồng/m3. Tuy nhiên, giá xăng dầu đang cao dẫn đến nguồn cung khan hiếm. Dự báo thời gian tới các loại vật liệu này sẽ còn tăng giá.