Nguồn cung thay thế giải "cơn khát " nhà ở giá rẻ

Trước tình trạng sụt giảm nguồn cung nhà ở sơ cấp kéo dài trong nhiều năm tại TPHCM, các thị trường khu vực lân cận như Bình Dương, Đồng Nai nổi lên với nguồn cung nhà ở giá rẻ lớn với giá bán vừa túi tiền.



Bình Dương đang là thị trường thay thế cung cấp nhà ở giá rẻ cho TPHCM. Ảnh: A.D

Theo báo cáo tổng quan thị trường bất động sản TPHCM quý 4/2021 của Savills Việt Nam, thị trường nhà ở tại TPHCM ghi nhận nguồn cung tiếp tục lao dốc mạnh trong bối cảnh phức tạp của dịch bệnh.

Cụ thể, ở phân khúc căn hộ, cả năm 2021, tổng nguồn cung sơ cấp căn hộ tại TPHCM đạt 11.700 căn, thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Tuy nhiên, với nhu cầu lớn từ người mua nhà, tỷ lệ hấp thụ của dòng sản phẩm căn hộ vẫn đạt 81%. Đặc biệt, với nguồn cung hạn chế, giá bán của các sản phẩm nhà ở tại TPHCM cũng neo ở mức cao trong giai đoạn cuối năm 2021. Riêng với dòng sản phẩm căn hộ, các dự án ở phân khúc trung bình tại TPHCM đang có giá bán lên đến 56,5 triệu VND/m2. Trong khi đó, phân khúc nhà giá rẻ hầu như không có dự án nào mới được đưa ra thị trường.

Sự thiếu hụt nguồn cung bất động sản liền thổ tại TPHCM được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài do Quy hoạch Nhà ở của TP.HCM đến năm 2030 ưu tiên phát triển nhà ở cao tầng. Các sản phẩm nhà ở cao tầng cũng chiếm hơn 90% nguồn cung mới trong giai đoạn 2015-2020. Xu hướng này sẽ tiếp diễn khi phân khúc căn hộ dự kiến sẽ chiếm 90% nguồn cung nhà ở trong tương lai, trong khi Biệt thự/Nhà phố chỉ chiếm dưới 10%.

Trong bối cảnh cơn khát nguồn cung vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện tại TPHCM, thì để những người có thu nhập trung bình thấp có thể tìm được chốn an cư vừa túi tiền, hai thị trường Bình Dương và Đồng Nai đang trở thành khu vực có nguồn căn hộ bình dân lý tưởng thay thế nhờ mức giá bán thấp và tốc độ đô thị hóa cao.

Số liệu của Savills Việt Nam cho thấy trong năm 2021, nguồn cung căn hộ sơ cấp của Bình Dương cao hơn TPHCM 5% và lượng giao dịch nhiều hơn TPHCM 42%. Nguồn cung căn hộ tương lai dự kiến đến năm 2024 tại Bình Dương ước tính lên đến 48.000 căn, trong đó Thuận An và Dĩ An chiếm đến 83% thị phần.

Giá bán căn hộ trung bình ở Thuận An hiện đạt 40,8 triệu VND/m2 thông thủy và con số này ở Dĩ An là 37 triệu VND/m2 thông thủy. Đây là mức giá thấp hơn so với giá bán trung bình của căn hộ hạng C tại TP.Thủ Đức (TPHCM) với 41,8 triệu VND/m2 thông thủy. Tại Đồng Nai, giá thành căn hộ hiện chỉ bằng 1/2 so với phân khúc căn hộ hạng C tại TPHCM.

"Quỹ đất tại TPHCM càng ngày càng hẹp, do đó các chủ đầu tư hiện nay đều đang mở rộng ra các tỉnh lân cận. Bình Dương tiếp tục là kế thừa, là điểm đến tiếp theo cho thị trường căn hộ. Còn đối với thị trường nhà đất và nhà ở liền thổ, Đồng Nai trở thành điểm đến tiếp theo", bà Võ Thị Khánh Trang, Phó Giám đốc bộ phận Nghiên cứu, Savills Việt Nam, đánh giá.

Bên cạnh đó, Savills cũng chỉ ra lực lượng lớn người lao động làm việc tại Đồng Nai và Bình Dương cũng là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của thị trường nhà ở tại khu vực này. Tính đến năm 2021, có khoảng 615.000 người đang làm việc tại các khu công nghiệp ở Đồng Nai và gần 500.000 người tại các khu công nghiệp ở Bình Dương. Tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp tại Bình Dương và Đồng Nai tính đến cuối năm 2021 lần lượt là 7.016 ha và 6.169 ha. Đây là một trong những yếu tố chính hứa hẹn cho nguồn cầu bền vững của thị trường nhà ở tại hai địa phương này.