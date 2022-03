Giám sát hoạt động cấp phép xây dựng và công tác quản lý trật tự xây dựng tại An Khê

(GLO)- Ngày 23-3, đoàn công tác do ông Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã An Khê.

Sau khi đi khảo sát thực tế tại Cụm công nghiệp thị xã An Khê (phường An Bình), một số công trình đã và đang xây dựng trên địa bàn phường An Tân, đoàn giám sát đã tiến hành làm việc với UBND thị xã.

Theo báo cáo của UBND thị xã An Khê, trong giai đoạn 2020-2021, UBND thị xã đã cấp giấy phép xây dựng đảm bảo đúng quy trình thủ tục hành chính, không có hồ sơ trễ hạn. Từ năm 2020-2021, ngành chức năng thị xã đã cấp phép xây dựng cho 948 công trình, nhà ở riêng lẻ với tổng diện tích sàn gần 138.784 m2. Trong 2 năm, ngành chức năng thị xã đã tiến hành kiểm tra 804 công trình, nhà ở riêng lẻ (năm 2020 tổ chức kiểm tra 418 trường hợp, chiếm tỷ lệ 93% so với tổng công trình đã triển khai xây dựng; năm 2021 kiểm tra 386 trường hợp, chiếm tỷ lệ 86,9%). Qua đó, thị xã đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp, các vi phạm đều do không thông báo ngày khởi công xây dựng.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát HĐND tỉnh với UBND thị xã An Khê. Ảnh: Quang Tấn

Bên cạnh đó, trong năm 2021, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp với UBND các phường tiến hành kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn. Qua kiểm tra, đoàn công tác đã phát hiện 13 công trình xây dựng sai giấy phép xây dựng, không có giấy phép xây dựng và xây dựng trên đất nông nghiệp. Trong giai đoạn 2020-2021, UBND thị xã đã tiếp nhận 3 trường hợp khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng. Sau khi làm việc, có 1 trường hợp công dân tự nguyện rút đơn, 2 trường hợp còn lại được UBND thị xã trả lời bằng văn bản.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Thanh Bình phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Quang Tấn

Tuy nhiên, trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã còn những tồn tại, khó khăn. Cụ thể, hầu hết UBND các xã, phường đều lưu hồ sơ không đúng quy định, không lập biên bản kiểm tra hiện trạng công trình đối với từng công trình được kiểm tra; việc kiểm tra, giám sát, hậu kiểm vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập; nhiều công trình vi phạm chưa được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hoặc xử lý không nghiêm, thiếu kiên quyết, thiếu răn đe. Ngoài ra, UBND các xã, phường để cho các chủ đầu tư tập kết vật liệu xây dựng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường mà không có biện pháp nhắc nhở, xử lý, không có biên bản, hợp đồng cho thuê sử dụng vỉa hè tạm thời và cam kết bảo vệ, hoàn trả vỉa hè sau khi thi công xong…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Thanh Bình ghi nhận những kết quả mà thị xã An Khê đạt được trong hoạt động cấp phép xây dựng và công tác quản lý trật tự xây dựng tại địa bàn trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị thị xã cần tăng cường quản lý chặt chẽ công tác xây dựng trên địa bàn, nhất là các vùng giáp ranh giữa xã và phường, tránh xảy ra tình trạng khiếu nại, khiến kiện sau này, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. Ngoài ra, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đề nghị thị xã An Khê cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế còn xảy ra trong thời gian qua. Những đề xuất, kiến nghị của UBND thị xã sẽ được đoàn tổng hợp và gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trong thời gian tới.