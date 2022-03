Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về phương án phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về phương án phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho 63 tỉnh, thành phố và các Bộ Quốc phòng, Công an.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, cả nước còn hơn 1,2 triệu hécta thuộc nhóm đất chưa sử dụng. Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Quyết định số 326/QĐ-TTg phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025.

Theo quyết định trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về phương án phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho 63 tỉnh, thành phố và các Bộ Quốc phòng, Công an, đảm bảo tuân thủ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đã được Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 39/2021/QH15.

Cùng với đó, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Công an phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng 5 năm 2021-2025; quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất an ninh 5 năm tới.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh; lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030; xác định trên thực địa và khoanh định trên nền bản đồ địa chính đối với các chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ và các chỉ tiêu sử dụng đất do địa phương xác định để làm cơ sở xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật…

Ngoài ra, ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai kế hoạch sử dụng đất phải dựa trên kế hoạch huy động tài chính cho công tác thu hồi đất, tái định cư, thu hút các dự án đầu tư, chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng đất, không để đất hoang hóa; đảm bảo hiệu quả cả về kinh tế-xã hội và môi trường, phát triển bền vững.

Trên cơ sở đó, ủy ban nhân dân cấp tỉnh (63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) và các Bộ Quốc phòng, Công an có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt hàng năm theo quy định.

Chính phủ cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện, tổng hợp báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu giữa các địa phương chưa sử dụng, sử dụng chưa hiệu quả cho các địa phương có cơ hội thu hút đầu tư, khai thác sử dụng tài nguyên đất hiệu quả, bền vững.

Đối với các địa phương có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa mà không làm thay đổi tính chất, điều kiện để có thể chuyển đổi trở lại trồng lúa khi cần thiết thực hiện chuyển đổi linh hoạt theo Nghị quyết số 39/2021/QH15, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn tiêu chí, điều kiện để các địa phương thực hiện./.

Trước đó, ngày 2/3/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố Quyết định số 387 phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020 (tính đến ngày 31/12/2020). Trong đó, diện tích nhóm đất nông nghiệp có 27.983.482 hécta; nhóm đất phi nông nghiệp 3.931.119 hécta; đất chưa sử dụng 1.219.826 hécta. Cũng trong tháng Hai và đầu tháng Ba vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết tại các tỉnh Đồng Nai, Hải Dương, Hà Giang, Quảng Nam có hàng chục doanh nghiệp vi phạm trong sử dụng đất phải công bố công khai với diện tích hàng triệu hécta.