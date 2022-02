Xử phạt trạm thu phí nếu không chấp hành yêu cầu xả trạm khi ùn tắc

Cục Cảnh sát giao thông ngoài đề nghị các phương tiện di chuyển tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng những ngày sau Tết, còn khuyến cáo sẽ xử phạt nếu trạm thu phí không xả trạm khi ùn tắc.

Hình ảnh các phương tiện ùn ứ sáng mùng 4 Tết ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Ngày 4.2 (mùng 4 Tết Nguyên đán), Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, tạo điều kiện cho nhân dân di chuyển an toàn, thông suốt trong dịp trong, sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đơn vị khuyến cáo và đề nghị:

Đối với tổ chức quản lý, vận hành trạm thu phí đường bộ cần chủ động các phương án, nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý, điều hành… đảm bảo giao thông thông suốt tại các Trạm thu phí.

Sẵn sàng xả trạm khi có yêu cầu của lực lượng Cảnh sát giao thông. Nếu để xảy ra ùn tắc, tùy theo mức độ tổ chức quản lý, vận hành trạm thu phí đường bộ sẽ bị xử lý mức cao nhất lên đến 40 triệu đồng (căn cứ khoản 8 Điều 15 Nghị định 100).

Nếu khi có yêu cầu xả trạm của Cảnh sát giao thông mà không chấp hành, tổ chức quản lý, vận hành trạm thu phí đường bộ có thể bị phạt lên đến 70 triệu đồng (căn cứ khoản 9 Điều 15 Nghị định 100).

Đối với doanh nghiệp vận tải, đội ngũ lái xe, các chủ phương tiện, nhân dân khi di chuyển trên các tuyến đường quốc lộ, đường cao tốc, đường nội thành, tuyến đường ra, vào thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương liên quan:

Phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về Giao thông đường bộ; tuân thủ sự hướng dẫn, điều tiết, phân luồng của lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng khác;

Chủ động cập nhật tình hình giao thông và lựa chọn khung giờ, lộ trình di chuyển phù hợp; tránh hoặc hạn chế đi trong khung giờ cao điểm, các tuyến đường có lưu lượng, mật độ phương tiện tham gia giao thông cao;

Đối với các phương tiện container, xe siêu trường siêu trọng, xe tải có khối lượng chuyên chở cho phép từ 3.500 kg trở lên, khi di chuyển ra, vào thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh trong các ngày 5 - 6 - 7.2 (tức mùng 5 - 6 - 7 Tết) nên sắp xếp lịch trình phù hợp và di chuyển vào khung giờ từ 20h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau;

Chủ động kiểm tra kỹ thuật an toàn phương tiện và các yếu tố an toàn khác bảo đảm phương tiện không để xảy ra các sự cố, gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trong quá trình tham gia giao thông;

Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên đi làm nhiệm vụ, người tham gia giao thông phải giảm tốc độ, đi sát lề đường bên phải hoặc dừng lại để nhường đường.