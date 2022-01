Thị trường bất động sản năm 2022 có thể có đợt sóng mới

Những hoạt động đầu tư mua bán BĐS thời điểm giáp Tết Nguyên đán nhộn nhịp được xem là đòn bẩy tạo lực cho thị trường BĐS năm 2022.





Có thể thấy thời điểm này, tâm lý người mua trên thị trường BĐS đã khá tốt. Sự hào hứng mua vào của những nhà đầu tư mới đã giúp mặt bằng giá cả nhà đất quay đầu tăng trở lại sau thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tuy vậy, nhận thấy, thời điểm này, thị trường xuất hiện có một "cơn sóng" bất động sản nhỏ xảy ra trong giai đoạn này. Tuy nhiên, con sóng chủ yếu là ở phân khúc đất nền vùng ven, còn bất động sản cao cấp ngay trung tâm thành phố vẫn có những khó khăn nhất định.

Theo chuyên gia Colliers Việt Nam, nếu thời điểm mới giãn cách có khoảng 2/3 các NĐT còn giữ tâm lý "e dè" bên cạnh các nhà đầu tư hồ hởi, thì hiện tại nhìn chung đa số nhà đầu tư đã tự tin, hồ hởi vào thị trường.

"Ở thời điểm hiện tại, sự tự tin của thị trường đã rõ nét hơn, nhưng giao dịch gần như chưa đột biến, thanh khoản thị trường ở mức trung bình", chuyên gia Colliers Việt Nam nhấn mạnh. Đối với nhà đầu tư có dòng tài chính tốt chưa mua BĐS, thì họ vẫn đang âm thầm tìm kiếm bất động sản, chờ đón cơ hội vào năm sau.

Theo hầu hết các chuyên gia, BĐS vẫn được kì vọng sẽ bứt phá trong giai đoạn sau dịch. Dù có nhiều biến động nhưng giá bất động sản hiện chưa sụt giảm mà vẫn đà tăng lên. Nếu kiểm soát được dịch bệnh sớm thì dự báo thị trường BĐS năm 2022 sẽ có thể có đợt sóng mới.

"Tôi khẳng định, BĐS luôn là một kênh đầu tư hàng đầu cho các nhà đầu tư tại Việt Nam so với các kênh khác như chứng khoán, trữ vàng hoặc kể cả gửi tiết kiệm. Chúng ta đều đã chứng kiến kịch bản BĐS phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau khi dịch bệnh được kiểm soát suốt thời gian qua nên thời gian này cũng chính là thời gian hợp lý để tìm kiếm cơ hội hậu Covid-19. Tuy nhiên, cần lưu ý chọn phân khúc đầu tư bởi không phải phân khúc BĐS nào cũng sẽ khởi sắc, đặc biệt có thể nói đến nốt trầm kéo dài của BĐS nghỉ dưỡng từ khi xuất hiện dịch bệnh và sự bùng nổ của BĐS khu công nghiệp sau các Hiệp định Thương mại tự do", ông Jackson nhấn mạnh.





Ghi nhận cho thấy, nhiều người mua nhà ở thực bắt đầu nhận thấy đây là thời điểm tốt để mua nhà với giá hời khi các chủ đầu tư dùng nhiều chính sách kích cầu, hỗ trợ tài chính cho khách hàng có thể giải tỏa áp lực trong giai đoạn đầu

Chia sẻ mới đây, bà Nguyễn Hương, CEO Đại Phúc Land cho hay, sau giãn cách, sự phục hồi chưa đồng đều giữa các lĩnh vực kinh tế, nhưng có thể thấy các hoạt động kinh tế đang bật dậy nhanh chóng và mức độ hồi phục tốt. Chỉ riêng trong lĩnh vực BĐS mức độ hồi phục ghi nhận đạt từ 70% trở lên tùy phân khúc và khu vực vùng miền. Tâm lý thị trường vào thời điểm cuối năm khá tốt, giao dịch sôi động nhộn nhịp hẳn lên trong điều kiện giá vẫn tiếp tục gia tăng và nguồn cung vẫn còn khan hiếm.

"Giá cả BĐS sẽ khó giảm nhiệt trong tình hình tâm lý thị trường đang tốt, nguồn cung BĐS vẫn giảm và ít ỏi sơ với nhu cầu của thị trường. Giá cả tiếp tục có xu hướng leo thang lệch pha cung cầu kéo dài", bà Hương khẳng định.

Theo bà Hương, năm 2022 sẽ tiếp tục đối mặt với những thách thức khi những khó khăn do dịch bệnh vẫn còn đó, diễn biến dịch bệnh sắp tới như thế nào vẫn còn bỏ ngỏ tuy nhiên tâm thế của các doanh nghiệp vẫn luôn nỗ lực hết sức tiến về phía trước, tìm mọi giải pháp để vượt qua giai đoạn khó khăn và tăng tốc trong các hoạt động đầu tư và kinh doanh của mình. Việc tháo gỡ các rào cản về thủ tục pháp lý dù có nhiều điểm sáng nhưng vẫn có độ trễ trong việc thực thi các quy định vì vậy như nguồn cung dự án vẫn chậm và chưa có thể cải thiện ngay trong năm 2022.

Ngoài ra, Chính phủ đã công bố quyết tâm thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu KT-XH trong năm 2022 với tỉ lệ tăng trưởng GDP sẽ là 6-6,5% để bù lại giai đoạn tăng trưởng chậm do tác động của dịch bệnh. Đây cũng là nền tảng quan trọng tạo môi trường và điều kiện thuận lợi thực đẩy thị trường BĐS tiếp tục tăng trưởng. Tại Tp.HCM, khu Đông tiếp tục là điểm sáng và là tâm điểm phát triển mới khi Tp Thủ Đức sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra nhằm nâng tầm vị thế của mình như kỳ vọng mà BLĐ thành phố đã đặt ra.

Ghi nhận cho thấy, ở thời điểm này, các nhà đầu tư hiện đang có tâm lý chờ đợi giá BĐS sẽ tốt hơn vào dịp cuối năm 2021 và đầu năm 2022 nhưng ngược lại, một số nhà đầu tư lại lo ngại giá BĐS sẽ tăng sau dịp Tết Nguyên đán 2022. Thời gian qua, tuy số lượng người đã đổ đi xem BĐS tăng cao nhưng giao dịch chưa đột biến. Thực tế cho thấy, sự khan hiếm của nguồn cung dự án BĐS mới đã khiến giá BĐS được đẩy lên, trong khi nhu cầu nhà ở thực của người dân vẫn cao, các dự án thứ cấp sắp bàn giao sẽ hút khách.

Theo Báo cáo mới đây của Batdongsan.com.vn, tính riêng trong tháng 10/2021, lượng tìm kiếm đất nền trên cả nước tăng trung bình từ 58 - 78%. Riêng khu vực TP.HCM và các tỉnh vệ tinh phía Nam như: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, nhu cầu giao dịch đất nền, nhà phố tăng 65 - 105% so với tháng trước đó. Dẫn đầu là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với mức tăng gần 74%. Tại Bình Dương, lượng quan tâm tìm mua nhà đất tại tỉnh này tăng gần 69%. Tỉnh Đồng Nai cũng ghi nhận sức mua BĐS tăng hơn 65%. Tại Long An, nhu cầu tìm mua nhà đất cũng tăng 64%.

Theo Báo cáo thị trường BĐS của DKRA Việt Nam cũng cho thấy, trong tháng tháng 11/2021, toàn thị trường Tp.HCM và các vùng phụ cận cả nguồn cung và sức cầu đã tăng lên đáng kể. Trong đó, phân khúc đất nền có 10 dự án mở bán. Nguồn cung ra thị trường đạt 671 sản phẩm, tăng 3.4% so với tháng 10/2021 (649 sản phẩm), tăng 77.5% so với cùng kỳ năm 2020 (378 sản phẩm). Tỷ lệ tiêu thụ chung của thị trường đạt khoảng 54% trên nguồn cung mới, đạt mức tăng 55.8% so với tháng 10/2021 (233 sản phẩm) và 33% so với cùng kỳ năm 2020 (273 sản phẩm).

Theo đơn vị này, trong tháng 11, nguồn cung mới tập trung chủ yếu tại thị trường tỉnh Long An, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. Sức cầu chung toàn thị trường có sự gia tăng đáng kể so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.