Thu hồi dự án 'treo' để dân bớt khổ

H.Bình Chánh rộng nhưng sử dụng đất không hiệu quả

Sáng 21.12, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM giám sát đối với UBND H.Bình Chánh (TP.HCM) về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch. Báo cáo trước đoàn giám sát, ông Đào Gia Vượng, Chủ tịch UBND H.Bình Chánh, đã nêu những hạn chế, bất cập về quy hoạch, trong đó, Đồ án Quy hoạch chung xây dựng H.Bình Chánh được phê duyệt từ 2012 đến nay đã cũ, không còn phù hợp để áp dụng, vì vậy phải xem xét điều chỉnh với lộ trình xa hơn, mang tầm chiến lược.

Cụ thể, H.Bình Chánh trong cơ cấu sử dụng đất theo đồ án quy hoạch thì chức năng quy hoạch đất nông nghiệp vẫn còn hơn 9.400 ha. Trong khi đó, người dân sử dụng đất có chức năng quy hoạch đất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ lệ thấp, nhỏ lẻ; đất đai ở nhiều khu vực trên địa bàn huyện bị nhiễm phèn, nguồn nước mặt bị ô nhiễm nên việc sản xuất không đạt hiệu quả kinh tế cao. Tại một số khu vực giáp ranh, hình thành nhiều dự án dân cư đô thị cùng với các khu công nghiệp với quy mô sản xuất lớn, hoạt động xả thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tưới tiêu sản xuất nông nghiệp.

Khi so sánh địa phương với những khu vực giáp ranh như H.Hóc Môn, Q.Bình Tân, Q.7 của TP.HCM hay một số nơi của tỉnh Long An..., ông Đào Gia Vượng bày tỏ trăn trở: “So sánh để thấy rằng sau bao nhiêu năm tách ra, H.Bình Chánh cũng không phát triển. Những nơi khác, như Q.Bình Tân, Q.7 sử dụng đất rất hiệu quả, thu ngân sách cao, trong khi đất của H.Bình Chánh rất rộng, dân số đông nhưng tổng thu ngân sách chưa bằng các quận giáp ranh. Nhìn vào bức tranh, thấy Long An là một đô thị rất phát triển, còn bên đây thì chỉ có đất nông nghiệp thôi”. H.Bình Chánh yêu cầu được sớm xem xét, điều chỉnh lại cơ cấu sử dụng đất và chức năng sử dụng đất tại các khu vực bất cập nêu trên; thí điểm thành lập trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc huyện có chức năng bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND H.Bình Chánh cũng cho hay, để H.Bình Chánh lên thành phố, lên quận, hay muốn phát triển thì còn cần khoảng 50.000 tỉ đồng để đầu tư 583 dự án trong 5 - 10 năm tới.