Tăng cường phương tiện vận tải, đảm bảo phòng dịch phục vụ Tết 2022

Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Nhâm Dần 2022, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, bến xe bố trí đầy đủ xe tăng cường phục vụ hành khách; đồng thời tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19.



Các đơn vị vận tải hoạt động vận tải khách liên tỉnh, hợp đồng và du lịch cần xây dựng phương án bố trí xe dự phòng, xe tăng cường để phục vụ kịp thời đáp ứng khi cần thiết; huy động tối đa phương tiện phục vụ trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Nhâm Dần; xây dựng phương án phối kết hợp với các lực lượng chức năng như Công an thành phố và chính quyền địa phương, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải để giữ gìn trật tự an ninh bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong và ngoài khu vực các bến xe.



Các nhà xe cần chủ động phối hợp với bến xe tổ chức bán vé trực tuyến cho hành khách, hạn chế tối đa để hành khách phải chen lấn, xô đẩy tranh giành chỗ để lên xe-thành phố yêu cầu.



Nhằm giảm tối đa áp lực tại các bến xe vào những ngày trước và sau dịp nghỉ Tết, Sở Giao thông Vận tải đề nghị bến xe phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải khách liên tỉnh triển khai sớm nhiều hình thức bán vé đến tận tay hành khách; chủ động ký hợp đồng với các trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất và cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang... trên địa bàn thành phố có nhu cầu vận chuyển khách từ đơn vị mình đi các tỉnh (thành phố) khác trong cả nước. Có phương án dự phòng xe trên các tuyến để kịp thời giải tỏa khách tăng đột biến tại bến xe, hạn chế thấp nhất việc ứ đọng khách trong bến xe.



Các bến xe tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch COVID-19; tăng cường tuyên truyền trên hệ thống thông tin của bến để hành khách nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19 và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị vận tải kịp thời bán vé cho hành khách khi lượng hành khách tăng đột biến tại bến xe, không để hành khách phải xếp hàng dài chờ đợi lâu khi mua vé và khi lên xe; thực hiện nghiêm việc kiểm tra, kiểm soát xe ra vào bến đăng ký đón trả khách, kiểm tra chất lượng phương tiện, người lái, hàng hoá, hành lý theo quy định; kiểm tra hành khách có dấu hiệu đưa các chất cháy nổ, loại hàng hoá, hành lý cấm vận chuyển lên phương tiện và kịp thời ngăn chặn, xử lý nếu phát hiện vi phạm...



Đặc biệt, từ chối phục vụ đối với phương tiện và chủ phương tiện đưa xe không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, các xe không có bình cứu hỏa theo đúng điều kiện, hoặc có bình cứu hỏa nhưng không đáp ứng được điều kiện theo quy định...



Đối với đơn vị hoạt động vận tải khách bằng xe taxi, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu bố trí phương tiện đảm bảo về số lượng, chất lượng và người lái phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn. Theo đó, phương tiện phải đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; nội thất trong xe phải sạch sẽ, không có mùi hôi và đáp ứng các điều kiện theo quy định; tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch COVID-19; niêm yết giá cước trên xe theo quy định, không tùy tiện tăng giá cước, thu phụ thu giá cước khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt; thực hiện kê khai giá, niêm yết giá và tuyệt đối không được lợi dụng lượng hành khách cao trong dịp Tết.



Các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt bố trí xe đảm bảo số lượng và chất lượng tham gia hoạt động trên các tuyến, tăng cường thông tin, tuyên truyền về thời gian chạy, lộ trình của các tuyến; chú trọng tuyến hoạt động phục vụ hành khách tại các bến xe khách liên tỉnh, khu vực nhà ga, tuyến qua khu vực tổ chức lễ hội; xây dựng kế hoạch bố trí xe tăng cường phục vụ trên các tuyến thông qua các bến xe Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình, Nước Ngầm, Yên Nghĩa, Sơn Tây, Ga Hà Nội, điểm trung chuyển Long Biên, Cầu Giấy, Hoàng Quốc Việt... trong những ngày cao điểm để kịp thời giải toả khách khi lượng khách tăng đột biến.



Các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt kế cận phối hợp với bến xe khách liên tỉnh xây dựng biểu đồ tăng cường phục vụ những ngày trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán; có kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ các xe tăng cường đạt tiêu chuẩn theo quy định; quán triệt nhân viên lái phụ xe nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ; tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19; tuyệt đối không dùng rượu bia, chất kích thích khi thực hiện nhiệm vụ…



Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng yêu cầu, các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt với Sở Giao thông Vận tải tỉnh, thành phố đôn đốc, nhắc nhở đơn vị vận tải chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động vận tải; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng các phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải.



Đồng thời, các đơn vị xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện hư hỏng, chưa đảm bảo chất lượng; kiểm tra, giám sát lái xe và phương tiện qua hệ thống giám sát hành trình (GPS) để kịp thời chấn chỉnh, xử lý lái xe cố tình vi phạm Luật Giao thông đường bộ và quy định về hoạt động kinh doanh vận tải…

