Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong 100 điểm đến đô thị tốt nhất thế giới

Hai thành phố lớn nhất của Việt Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong danh sách 100 điểm đến đô thị tốt nhất thế giới 2021 của công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor International (trụ sở tại Anh).

Toàn cảnh Hồ Tây, Hà Nội. Ảnh: Báo Nhân Dân

Trong danh sách 100 điểm đến đô thị tốt nhất thế giới năm 2021 (Top 100 City Destinations Index 2021) được hoàn tất vào đầu tháng 12/2021, Thành phố Hồ Chí Minh xếp ở vị trí 90 và thủ đô Hà Nội ở vị trí 94.

Để có được danh sách này, Euromonitor International đã tiến hành nghiên cứu hơn 110 thành phố ở 86 thị trường trong suốt năm 2021 theo 6 tiêu chí. Những tiêu chí này gồm: Hiệu quả hoạt động du lịch, hiệu quả kinh tế và kinh doanh, chính sách và sức hấp dẫn của du lịch, cơ sở hạ tầng du lịch, sức khỏe và an toàn, và mức độ bền vững.



Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: ST

Dựa trên 6 tiêu chí trên, cả thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều được đánh giá cao nhất là cơ sở hạ tầng du lịch (chỉ số lần lượt là 38 và 44), dựa trên dịch vụ lưu trú, đi lại, giải trí, mua sắm và địa điểm ăn uống.

Cả hai thành phố đều tập trung nhiều khách sạn cao cấp, dịch vụ homestay thuận tiện và nhiều điểm vui chơi giải trí, di tích thăm quan. Ngoài ra, tiêu chí sức khỏe và an toàn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng được đánh giá tốt với chỉ số lần lượt là 63 và 66.

Trước đại dịch, năm 2019, Thành phố Hồ Chí Minh đã đón gần 9 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước đó. Còn thủ đô Hà Nội đón hơn 7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 17% so với năm 2018. Trong các bảng xếp hạng của các trang lữ hành thế giới như TripAdvisor, Booking, Agoda, hai thành phố này luôn được du khách yêu thích đánh giá tích cực.

Du lịch khả quan nhờ tiêm chủng

Euromonitor International đánh giá, năm 2021 đánh dấu một giai đoạn phát triển tích cực của lĩnh vực du lịch và lữ hành khi các quốc gia tăng cường nỗ lực tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19. Các tuyến đường hàng không được mở lại và các hạn chế đi lại được dỡ bỏ, dẫn đến sự phục hồi của nhiều thành phố trên toàn cầu.

Danh sách 100 điểm đến đô thị hàng đầu của Euromonitor International cho thấy, các thành phố ở châu Âu dẫn đầu sự phục hồi, với 39 thành phố lọt vào danh sách 100 điểm đến đô thị toàn cầu. Các thị trường mới nổi cũng đạt được tiến bộ khi trở những thành điểm đến đô thị hàng đầu. 45 thành phố trong danh sách cho các thị trường mới nổi và 9 thành phố của thị trường mới nổi lọt vào top 50.





Thống lĩnh top 100 điểm đến là thủ đô Paris của Pháp, tiếp sau là Dubai (UAE) và Amsterdam (Hà Lan). Những điểm đến còn lại trong top 10 ngoại trừ New York (Mỹ) hầu như ở châu Âu là Madrid, Rome, Berlin, London, Munich,…

Dẫn đầu các thành phố châu Á là Tokyo với vị trí 15, Bắc Kinh với vị trí 32, Bangkok (45), Hồng Công (Trung Quốc) (49), Delhi (72) và Kuala Lumpur (74).

So sánh kết quả năm 2021 so với năm 2020 chỉ ra nhiều thông tin giá trị. Vào năm 2020, 67% thành phố trong danh sách này đại diện cho các thị trường mới nổi. Sự nổi bật hơn của các thị trường mới nổi trong năm 2020 phản ánh tầm quan trọng của lĩnh vực du lịch bền vững, lĩnh vực mà nhiều thị trường trong số này được hưởng một cách tự nhiên. Với thị trường du lịch nội địa mạnh mẽ, những thành phố này là nơi ít bị tổn thương hơn trước cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực du lịch toàn cầu. Khả năng kết nối quốc tế thấp hơn và do đó, mức độ lây nhiễm Covid-19 thấp hơn hơn đã mang lại lợi thế cho các điểm đến này.

Nghiên cứu mới nhất này của Euromonitor International cũng đã chỉ ra yếu tố liên quan tới sự phục hồi của du lịch thế giới. Đại dịch Covid-19 đã khiến du lịch và lữ hành nhận thức được tầm quan trọng của các mục tiêu bền vững về môi trường, xã hội và kinh tế rộng lớn hơn, trong khi các chính phủ nhận thấy vai trò của họ luôn quan trọng trong việc nâng cao vấn đề này.

Cùng với đó, các điểm đến cũng nhận thức được việc phải giải quyết tình trạng quá tải du lịch nhưng vẫn phải bảo đảm thu hút khách trở lại mà không làm lây nhiễm dịch bệnh.