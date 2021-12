Dự án đường liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông: Chậm giải phóng mặt bằng

(GLO)- Tính đến nay, Dự án đường liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông mới chỉ thực hiện được khoảng 5% giá trị hợp đồng. Nguyên nhân là bởi một số địa phương có tuyến đường đi qua chậm giải phóng mặt bằng (GPMB) để bàn giao cho đơn vị thi công.





Tiến độ thi công chậm



Ngày 8-5-2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 216/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án đường liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông. Tiếp đó, ngày 29-7-2020, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt dự án. Theo đó, dự án có tổng chiều dài tuyến 32,75 km, quy mô công trình giao thông cấp IV, nền đường rộng 7,5 m, mặt đường rộng 5,5 m, kết cấu bê tông nhựa, vận tốc thiết kế 40 km/giờ, tải trọng thiết kế nền mặt đường 10 tấn/trục. Tổng mức đầu tư dự án là 320 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương, trong đó giá trị hợp đồng xây lắp là 215,4 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư thực hiện trong 3 năm (2020-2022).

Công ty TNHH một thành viên Đông Sơn thi công tuyến mới đoạn qua xã Ia Hla (huyện Chư Pưh). Ảnh: Lê Hòa



Ngày 17-3-2021, dự án chính thức được khởi công do liên danh 3 nhà thầu gồm: Công ty TNHH xây dựng Thuận Nguyên thi công toàn bộ các hạng mục đoạn từ Km 0 đến Km 16 (trừ cầu Ia Loup tại Km 15+180) với giá trị hợp đồng gần 105 tỷ đồng; Công ty TNHH một thành viên Đông Sơn thi công các hạng mục đoạn từ Km 20 đến Km 32+750 (trừ cầu Ia Rô tại Km 21+352,97), giá trị hợp đồng 73,679 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đại Thiên Trường-Chi nhánh Tây Nguyên thi công các hạng mục đoạn Km 16 đến Km 20 và cầu Ia Loup, cầu Ia Rô, giá trị hợp đồng 36,83 tỷ đồng.



Ông Phùng Văn Việt-Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh-thông tin: Tính đến ngày 13-12, tổng giá trị thực hiện mới ở mức 10,7 tỷ đồng (đạt 5% hợp đồng). Trong đó, đơn vị thi công đang hoàn thiện móng cấp phối đá dăm và triển khai thi công hệ thống cống thoát nước đoạn từ Km 24+300 đến Km 27. Ngoài ra, đoạn từ Km 20 đến Km 24 và từ Km 31+500 đến Km 32+750, đơn vị thi công đang tiến hành đắp đất nền đường và thi công hệ thống thoát nước. “Theo kế hoạch, đến ngày 30-12, phấn đấu thảm xong bê tông nhựa đoạn từ Km 24+300 đến Km 27, đoạn từ Km 27-Km 32+750 sẽ đắp xong đất và tiến hành rải cấp phối đá dăm; khối lượng thực hiện dự kiến đạt khoảng 26 tỷ đồng (đạt 12% hợp đồng). Đến ngày 31-1-2022, dự kiến sẽ nâng khối lượng thực hiện lên 56 tỷ đồng (đạt 26% hợp đồng)”-ông Việt cho biết.



Cũng theo ông Việt, tiến độ thi công dự án chậm so với kế hoạch đề ra. Ngoài nguyên nhân do mưa lớn kéo dài và ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khiến việc vận chuyển thiết bị, vật liệu gặp nhiều khó khăn thì có nguyên nhân khác là do chậm bàn giao mặt bằng sạch.



Giải phóng mặt bằng đạt thấp



Hiện nay, ngoài đoạn 10,65 km qua xã Ia Vê (huyện Chư Prông) đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công thì còn 22,1 km đoạn qua địa bàn 2 huyện Chư Pưh, Chư Sê chưa hoàn tất được khâu GPMB.

Công nhân thi công công trình cầu thuộc Dự án đường liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông, đoạn giáp ranh giữa huyện Chư Pưh và Chư Prông. Ảnh: Lê Hòa



Ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông-Vận tải: “Dự án đường liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông nhằm kết nối 3 địa phương trên phạm vi tuyến đi qua. Cùng với Dự án đường liên huyện Chư Păh-Ia Grai-Đức Cơ-Chư Prông hình thành mạng lưới giao thông khép kín phía Tây tỉnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội các địa phương có tuyến đường đi qua nói riêng và phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế-xã hội cả tỉnh nói chung”.



Trong đó, đoạn qua địa bàn huyện Chư Sê có tổng chiều dài 5,8 km (3,7 km là tuyến mới nên phải đền bù GPMB và 2,1 km bám theo đường cũ hiện trạng không vướng mặt bằng). Hiện tại, huyện đang thực hiện chi trả đền bù cho người dân. Đối với huyện Chư Pưh, tổng chiều dài tuyến đi qua là 25 km (18,4 km là tuyến mới và 6,6 km bám theo đường cũ). Để thi công tuyến phải thực hiện đền bù đoạn từ Km 3+400 đến Km 19+200 thuộc địa bàn các xã: Ia Rong, Ia Hrú, Chư Don, Ia Dreng và thị trấn Nhơn Hòa; đoạn từ Km 21+600 đến Km 30+800 thuộc địa bàn xã Ia Hla. Đến nay, huyện Chư Pưh mới tiến hành chi trả tiền cho người dân tại xã Ia Hla. Đối với các hộ thuộc diện được đền bù GPMB thuộc các xã: Ia Rong, Ia Dreng, Chư Don vừa hoàn thành công tác kiểm đếm và đang lên phương án đền bù. Đối với xã Ia Hrú và thị trấn Nhơn Hòa thì đang tiến hành đo đạc, kiểm đếm. Ngoài ra, đoạn qua địa bàn thị trấn Nhơn Hòa còn vướng 14 trụ điện nằm trong phạm vị GPMB của tuyến, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp cùng Hội đồng đền bù huyện Chư Pưh, Điện lực Chư Pưh đang tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên phải chờ đơn vị xin ý kiến về phương án xử lý. “Chủ đầu tư rất mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ tích cực hơn từ phía các đơn vị và chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo để sớm có mặt bằng sạch bàn giao cho đơn vị thi công”-ông Việt bày tỏ.



Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Đại-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đông Sơn-cho biết: Phạm vi thi công của đơn vị nằm trên địa bàn huyện Chư Pưh và Chư Prông, trong đó có 5 km thi công tuyến mới. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã hoàn tất 3 km móng, nền đường và đang thi công mở rộng một số đoạn, thi công hệ thống thoát nước trên phạm vi đã tiếp nhận mặt bằng. “Chúng tôi đang bố trí 7 mũi thi công ngoài hiện trường với nhân lực khoảng 70 người cùng đầy đủ phương tiện, máy móc và mong sớm nhận được mặt bằng đối với các đoạn còn lại. Chỉ cần có mặt bằng là ngay lập tức chúng tôi triển khai thi công, không để chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ dự án”-ông Đại bày tỏ.



LÊ HÒA