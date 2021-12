Chư Ty: Phát triển đô thị hiện đại, giàu bản sắc

(GLO)- Qua 30 năm xây dựng và phát triển, thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Đây là tiền đề để thị trấn vùng biên tiếp tục xây dựng đô thị hiện đại, bền vững mang bản sắc địa phương, phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại IV.





Nhiều đổi thay



Sau 30 năm thành lập, tình hình mọi mặt của thị trấn đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Ông Ngô Hữu Phước-Bí thư Đảng ủy thị trấn-cho biết: “Năm 1992, thị trấn chỉ có 1 chi bộ với 7 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ thị trấn đã có 16 chi bộ trực thuộc với 520 đảng viên. Trải qua các thời kỳ, Đảng bộ chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị; quan tâm tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên có điều kiện theo học các lớp đào tạo dài hạn. Điều này giúp nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao”.



Từ chỗ quy mô dân số ban đầu chỉ có 110 hộ với 430 khẩu chia thành 2 tổ dân phố, đến nay, thị trấn Chư Ty có 7 tổ dân phố và 1 làng, dân số khoảng 15.100 người. Ông Văn Bá Chữ (tổ 1) bộc bạch:”Là người sinh sống lâu năm tại địa phương, tôi nhận thấy thị trấn Chư Ty được sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành nên chuyển biến nhiều mặt. Thị trấn bây giờ không còn bó hẹp theo quốc lộ 19B nữa mà hệ thống giao thông được mở rộng với nhiều tuyến đường mới. Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ mở ra ngày càng nhiều, đáp ứng nhu cầu cuộc sống của người dân”.

Diện mạo khang trang của thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ). Ảnh: Thanh Nhật





Theo Chủ tịch UBND thị trấn Vũ Văn Toàn: “Giai đoạn 2015-2020, cơ cấu kinh tế của thị trấn chuyển dịch hợp lý. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ sản xuất nông nghiệp chiếm 36,5% (giảm 43,5% so với năm 1992), thương mại-dịch vụ chiếm 35,8% (tăng 15,8% so với năm 1992), sản xuất phi nông nghiệp chiếm 27,7% (tăng 27,7% so với năm 1992). Hoạt động thương mại-dịch vụ được duy trì và phát triển với hơn 900 hộ kinh doanh buôn bán, thị trường hàng hóa đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân. Thị trấn cũng đã triển khai đầy đủ các chương trình an sinh xã hội, giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội. Nhiều giải pháp giảm hộ nghèo được đẩy mạnh. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm còn 1,56%, hộ cận nghèo còn 2,59%”. Với những thành tích ấn tượng, thị trấn Chư Ty được UBND tỉnh tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020” và được đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất.



Phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại IV



Những năm gần đây, sau khi UBND huyện Đức Cơ ban hành Đề án xây dựng thị trấn Chư Ty đạt chuẩn “văn minh đô thị”, Đảng ủy thị trấn đã có nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo UBND, MTTQ và các đoàn thể, các khu dân cư triển khai thực hiện. Hội Nông dân thị trấn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động kinh phí lát gạch vỉa hè, lắp hệ thống đèn chiếu sáng ở một số tuyến đường. Đoàn Thanh niên ra quân kẻ vẽ khẩu hiệu và hoa trang trí tại chân các trụ điện, quét vôi gốc cây các tuyến đường,bóc gỡ, tẩy xóa số điện thoại và rao vặt, quảng cáo trái quy định... Đồng thời, UBND thị trấn đã tiến hành giải tỏa một số điểm nóng ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị; tổ chức cho trên 500 hộ dân tuyến đường Quang Trung ký cam kết không lấn chiếm hành lang đường bộ; rà soát, sắp xếp lại hệ thống bảng quảng cáo, cửa hàng, cửa hiệu, chấn chỉnh tình trạng đặt bảng hiệu quảng cáo sai quy định. Ngoài ra, thị trấn quan tâm tổ chức trồng và chăm sóc hệ thống bồn hoa cây cảnh, tạo cảnh quan đô thị xanh-sạch-đẹp.

Thi công đường giao thông tại thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ). Ảnh: Thanh Nhật



Ông Vũ Mạnh Định-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ-cho biết: “Thời gian tới, UBND huyện phối hợp cùng các ngành liên quan của tỉnh xây dựng các giải pháp và cơ chế chính sách đầu tư phù hợp để xây dựng thị trấn Chư Ty thành đô thị xanh, sạch, văn minh, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ; phát triển đô thị mang tính hiện đại, bền vững mang bản sắc địa phương, lấy phát triển kinh tế là trọng tâm, chất lượng cuộc sống của cộng đồng các dân tộc là ưu tiên. Định hướng giai đoạn 2021-2030, thị trấn Chư Ty sẽ đạt các tiêu chí đô thị loại IV, là đô thị trung tâm kết nối với Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, đầu mối giao thương và điểm trung chuyển hàng hóa, khách du lịch trên tuyến hành lang Đông-Tây giữa 2 nước Việt Nam-Campuchia…, theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 83/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chư Ty đến năm 2035”.



THANH NHẬT