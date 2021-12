Bộ Giao thông-Vận tải trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 30-11, Bộ Giao thông-Vận tải có Công văn số 12736/BGTVT-KCHT về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Bộ Giao thông-Vận tải nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 418/BDN ngày 2-11-2021, với nội dung kiến nghị như sau: Đề nghị chỉ đạo các đơn vị thi công sớm khắc phục tình trạng mặt đường hư hỏng nặng, rãnh thoát nước dọc hai bên đường chưa có để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông tại đoạn tuyến quốc lộ 19 (đoạn qua khu dân cư thuộc địa bàn xã Hà Tam, huyện Đak Pơ). Vào mùa mưa, mặt đường bị xuống cấp nghiêm trọng, tại một số vị trí nước mưa chảy ngược vào nhà dân và tràn ngập ra đường, gây khó khăn cho việc đi lại, làm mất an toàn giao thông và gây bức xúc cho các hộ dân dọc hai bên quốc lộ 19.

Trước tiên, Bộ Giao thông-Vận tải trận trọng cảm ơn cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã quan tâm, góp ý đối với công tác quản lý, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ Giao thông-Vận tải ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân.

Tuyến quốc lộ 19 đoạn qua huyện Đak Pơ bị xuống cấp, nhiều "ổ gà" tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN

Về nội dung kiến nghị của cử tri, Bộ Giao thông-Vận tải trả lời như sau: Thời gian vừa qua do ảnh hưởng của thời tiết mưa bão xảy ra liên tục trong khu vực nên mặt đường quốc lộ 19 (đoạn qua khu dân cư thuộc địa bàn xã Hà Tam, huyện Đak Pơ từ Km100 đến Km108) có phát sinh hư hỏng như xuất hiện ổ gà, lề đường một số vị trí bị đọng nước. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ III đã có Văn bản chỉ đạo Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai (là nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ quốc lộ 19) triển khai công tác sửa chữa khắc phục mặt đường, san gạt lề đường tại các vị trí đọng nước, đào khơi thông rãnh đất.

Đến nay, tình trạng hư hỏng mặt đường quốc lộ 19 đoạn Km100 đến Km108 đã được khắc phục và đang được khai thác bình thường. Để giải quyết triệt để tình trạng mặt đường xuống cấp, nước mưa ngập đường gây khó khăn cho việc đi lại của người dân; ngày 16-8-2021, Bộ Giao thông-Vận tải đã có Quyết định số 1525/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19 và các cầu trên địa bàn tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai (Dự án), trong đó có đoạn tuyến qua khu dân cư thuộc địa bàn xã Hà Tam, huyện Đak Pơ mà cử tri phản ánh. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến hoàn thành trước năm 2025.