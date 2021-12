Bình Định: Khắc phục hư hỏng mặt đường và ngập úng các tuyến quốc lộ

Sau hai đợt lũ lụt trong tháng 11, các tuyến quốc lộ 1, 1D và 19 đoạn qua Bình Định xuất hiện nhiều điểm bị hư hỏng; mặt đường bị xuống cấp, xuất hiện nhiều “ổ gà,” sình lún.

Nhiều phương tiện và nhân lực được các đơn vị thi công huy động để đẩy nhanh tiến độ sửa chữa hư hỏng Quốc lộ 1. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Tỉnh Bình Định đang tập trung sửa chữa hư hỏng trên bề mặt các quốc lộ 1, 1D và 19 qua địa bàn; đồng thời, lên phương án khắc phục những đoạn tuyến thường xuyên bị ngập úng cục bộ khi có mưa lớn xảy ra.

Theo ông Trần Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.4 (Cục Quản lý đường bộ III), sau hai đợt lũ lụt xảy ra trong tháng 11 vừa qua, các tuyến quốc lộ 1, 1D và 19 đoạn qua Bình Định xuất hiện nhiều điểm bị hư hỏng; trong đó, mặt đường bị xuống cấp, xuất hiện nhiều “ổ gà,” sình lún, hư hỏng với tổng diện tích trên 36.000m2.

Do đó, tranh thủ mưa tạnh và nắng ráo, Chi cục đã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thi công khẩn trương sửa chữa hư hỏng trên bề mặt đường để đảm bảo an toàn giao thông. Mỗi ngày, các đơn vị triển khai từ 5-7 mũi thi công, thực hiện sửa chữa từ 1.200-1.700m2 đường, dự kiến đến ngày 10/12 sẽ hoàn thành.

Qua 2 đợt mưa lớn trong tháng 11 vừa qua, tuyến Quốc lộ 1 qua Bình Định xảy ra tình trạng ngập úng tại một số đoạn; trong đó, đoạn qua phường Trần Quang Diệu (thành phố Quy Nhơn) thường xuyên bị ngập khi có mưa lớn. Ngoài ra, Quốc lộ 1 tuyến tránh thị xã An Nhơn (thuộc phường Nhơn Thành) cũng đã xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ.

Ông Trần Thái Hòa cho biết, Chi cục đã chỉ đạo các nhà thầu thi công và đơn vị bảo trì Quốc lộ 1 thường xuyên nạo vét cống rãnh, khơi thông dòng chảy và bạt lề đường để nước không đọng trên mặt đường.

Trong thời gian tới, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua phường Trần Quang Diệu (thành phố Quy Nhơn), ngành chức năng sẽ xây dựng một cống hộp băng qua đường với khẩu độ đủ lớn để thoát nước.

Đối với Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã An Nhơn (thuộc phường Nhơn Thành), nguyên nhân ngập cục bộ là do địa phương xây dựng nhiều khu dân cư ở phía Tây tuyến đường làm cho nước thoát không kịp, còn các cống thoát nước qua đường đều đảm bảo khẩu độ thoát lũ.

Theo ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã An Nhơn, ngoài do mưa lớn trong nhiều ngày, nguyên nhân gây ngập úng cục bộ tại Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã An Nhơn (thuộc phường Nhơn Thành) còn do hệ thống cống băng qua đường ở đoạn tuyến này không đủ khẩu độ thoát nước.



Các đơn vị thi công sửa chữa Quốc lộ 1 đoạn qua xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Khi xây dựng các khu dân cư, địa phương đã để lại hành lang thoát lũ bảo đảm theo không gian cầu cống trước đây. Do vậy, việc xây dựng các khu dân cư không phải là nguyên nhân gây ra ngập úng cục bộ.

Như vậy, nguyên nhân gây ngập úng cục bộ tại Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã An Nhơn vẫn chưa thống nhất. Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần phối hợp để đánh giá, xác định nguyên nhân để cùng tìm ra giải pháp khắc phục.

Tại buổi kiểm tra tình hình lũ lụt vào ngày 3/12 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, trong đợt lũ lụt vừa qua, tại Bình Định nhiều đoạn tuyến từ quốc lộ, tỉnh lộ đến đường liên xã, liên thôn bị ngập.

Nguyên nhân là do địa bàn có nhiều tuyến đường giao thông gây chia cắt, cản trở dòng chảy. Ngoài ra, do hệ thống thoát lũ một số nơi đã bị xuống cấp, nên năng lực thoát lũ giảm nhiều so với thiết kế. Vì vậy, chính quyền địa phương và ngành chức năng Bình Định cần có giải pháp khắc phục vấn đề này để các tuyến đường, trong đó có Quốc lộ 1 không còn bị ngập.



Ngành chức năng dự kiến xây dựng một cống thoát nước qua đường với khẩu độ lớn để đảm bảo Quốc lộ 1 đoạn qua phường Trần Quang Diệu hết ngập khi có mưa. Ảnh: Tường Quân/TTXVN