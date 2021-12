An Khê tạo đột phá, phấn đấu thành đô thị loại III

(GLO)- Sau 18 năm thành lập, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đạt được những thành tựu khá nổi bật và đáng tự hào. Đây là tiền đề để thị xã cửa ngõ phía Đông của tỉnh tiếp tục phấn đấu trở thành đô thị loại III.

Những thành tựu nổi bật

Sau khi chia tách huyện Đak Pơ, ngày 9-12-2003, thị xã An Khê được thành lập gồm 11 đơn vị hành chính với dân số hơn 65 ngàn người. Trở thành thị xã là niềm vinh dự nhưng cũng đặt ra trách nhiệm to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và người dân An Khê. 18 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sát sao của Thị ủy, sự nỗ lực của các cấp chính quyền cùng sự đồng lòng, chung sức của người dân, An Khê đã có bước phát triển toàn diện, từng bước khẳng định là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2004-2013 tăng 14,5%/năm, giai đoạn 2015-2020 là 12,75%/năm. Năm 2021, tổng giá trị sản xuất đạt 8.998 tỷ đồng, tăng gấp nhiều lần so với năm 2004. Tỷ trọng công nghiệp-xây dựng chiếm 54,28%; thương mại, dịch vụ chiếm 36,17% và giảm dần tỷ trọng ngành nông-lâm-thủy sản còn 9,54%. Đời sống người dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt 48,51 triệu đồng, tăng hơn 6,7 lần so với năm 2004. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020) hiện chỉ còn 0,84%.

Đô thị An Khê xứng tầm vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh. Ảnh: Quang Tấn

Song song với phát triển kinh tế, hạ tầng đô thị cũng được thị xã đầu tư đồng bộ. Cùng với đó, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đến nay, thị xã đã hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng có nhiều khởi sắc. Công tác chăm sóc sức khỏe người dân cơ bản đáp ứng nhu cầu. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất từng bước được chuẩn hóa, ngày càng khang trang, sạch đẹp. Đến nay, thị xã có 27 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 96,42%. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chứng kiến những đổi thay vượt bậc của thị xã, ông Trần Chấn Cận-Bí thư Chi bộ tổ dân phố 5 (phường Tây Sơn) nhận xét: “Hạ tầng giao thông được đầu tư rất hoành tráng, có vỉa hè, điện chiếu sáng, cây xanh, hệ thống thoát nước… tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp. Việc đầu tư xây dựng nông thôn mới giúp đời sống người dân được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu”.

Hướng đến đô thị loại III

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, thị xã An Khê đề ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) bình quân 5 năm đạt 12,5%; thu ngân sách tăng bình quân hàng năm từ 12% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 65 triệu đồng; có 5 xã đạt nông thôn mới nâng cao; thị xã đạt chuẩn đô thị loại III…

Ông Lương Thành Công-Bí thư Đảng ủy phường Tây Sơn-cho biết: Thời gian tới, phường tập trung thu hút đầu tư và tiếp tục tranh thủ nguồn vốn để cùng thị xã xây dựng và nâng cấp Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, Ao cá Bác Hồ, bờ kè sông Ba, mở rộng và lát gạch block các tuyến đường nội thị, nâng cấp các tuyến đường hẻm… Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương. Trong đó, chú trọng phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ gắn với du lịch cộng đồng, nhất là phát huy hiệu quả các giá trị Khu di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo và khai thác các khu vực ven sông Ba.

Người dân đã biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. Ảnh: Quang Tấn

Theo Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Hùng Vỹ, trong năm 2022 và những năm tiếp theo, thị xã tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng-chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng kịch bản phát triển kinh tế tương ứng từng cấp độ dịch. Đồng thời, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thị ủy về cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và xây dựng nông thôn mới. “An Khê tiếp tục tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, hoàn thiện các sản phẩm du lịch và tăng cường quảng bá du lịch. Cùng với đó, chú trọng liên kết phát triển du lịch với các địa phương trong tỉnh; liên kết du lịch vùng Tây Sơn Thượng đạo với Tây Sơn Hạ đạo (tỉnh Bình Định). Ngoài ra, thị xã đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, tăng tỷ lệ lấp đầy diện tích Cụm Công nghiệp An Khê; kêu gọi nhà đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp Song An. Cùng với đó, khai thác hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; tiếp tục kêu gọi đầu tư xã hội hóa hoạt động thu gom, xử lý rác thải, dịch vụ vệ sinh môi trường và các dịch vụ đô thị; tập trung nguồn lực xây dựng phường Tây Sơn đạt chuẩn văn minh đô thị”-Chủ tịch UBND thị xã An Khê nhấn mạnh.