Phú Yên "chạy đua" hoàn thành Quốc lộ 25

Tỉnh Phú Yên đang nỗ lực để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25 qua tỉnh này, khi hạn cuối được đưa ra chỉ còn hơn 1 tháng nữa.

Ngày 24-11, ông Nguyễn Bá Khải, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa (Phú Yên), cho biết trong tổng số 5,4 km thuộc thành phần 1 của dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25 qua huyện Phú Hòa có 385 hộ dân bị ảnh hưởng, hiện vẫn còn 24 hộ gia đình không chịu nhận đền bù, bàn giao mặt bằng. "Chúng tôi đang nỗ lực vận động người dân, đồng thời xin ý kiến tỉnh Phú Yên thực hiện việc cưỡng chế để kịp bàn giao mặt bằng chứ không thể kéo dài thêm nữa" - ông Khải nói và cho biết riêng thành phần 2 của dự án này qua huyện Phú Hòa cần nâng cấp 3,2 km, huyện cũng chỉ mới bàn giao hơn 1,7 km.

Trong khi đó, ông Tô Phương Bắc, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, cho biết huyện đã bàn giao mặt bằng đạt 97,7% trong tổng số hơn 6,2 km, hiện vẫn còn 4 hộ gia đình đã nhận tiền đền bù nhưng chưa chịu dời đi.



Các địa phương đang nỗ lực bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25 qua huyện Phú Hòa

Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 25 đi qua 2 tỉnh Phú Yên và Gia Lai, với quy mô đường cấp III, vận tốc thiết kế 60-80 km/giờ, kết cấu mặt đường bê-tông nhựa. Các đoạn qua thị trấn, thị xã sẽ có bề rộng nền đường 12 m; đoạn ngoài đô thị có bề rộng nền đường 9 m. Thành phần 1 của dự án (do Sở Giao thông Vận tải (GTVT) làm chủ đầu tư) và thành phần 2 của dự án do Ban Quản lý dự án 6 (thuộc Bộ GTVT) làm chủ đầu tư. Thành phần 3 đi qua 2 địa bàn thị xã Ayun Pa và huyện Phú Thiện (Gia Lai) do Sở GTVT Gia Lai làm chủ đầu tư. Do công tác giải phóng mặt bằng và dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tiến độ thi công nên dự án phải gia hạn nhiều lần. Cuối cùng, Bộ GTVT đưa ra hạn cuối để hoàn thành dự án là 31-12-2021. Nếu quá thời hạn này dự án không hoàn thành thì Bộ GTVT sẽ điều chuyển nguồn vốn sang các dự án khác nên hiện các địa phương và nhà thầu đang "chạy đua" để dự án kịp tiến độ.

Tại cuộc làm việc mới đây giữa Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn và lãnh đạo tỉnh Phú Yên, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị tỉnh Phú Yên chỉ đạo sớm hoàn thành việc giải phóng mặt bằng đối với các đoạn tuyến còn lại để bàn giao cho đơn vị thi công. Đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư phải rà soát kinh phí thực hiện để có giải pháp điều chỉnh phù hợp. Trước đề nghị này, ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên, cam kết sẽ sớm hoàn thành việc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án kịp tiến độ.

Ông Hổ cũng yêu cầu UBND các huyện Phú Hòa, Sơn Hòa phải đôn đốc lực lượng làm công tác giải phóng mặt bằng và phải quyết liệt hơn để sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng kế hoạch. Đồng thời yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên khẩn trương hướng dẫn cụ thể cho các huyện về xác định loại đất, tình trạng đất ở, nhà ở khác để làm căn cứ bồi thường đối với các trường hợp đất đang sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Theo đó, tất cả đều phải "chạy đua" mới mong hoàn thành dự án kịp tiến độ.