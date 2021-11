Liên quan sự cố tại gói thầu số 1-Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 665: Mặt đường hỏng không do chất lượng công trình

(GLO)- Chiều 3-11, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Gia Lai đã họp báo thông tin về việc thi công và chất lượng công trình liên quan đến sự cố mặt đường hư hỏng tại gói thầu xây lắp số 1 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 665.





Tham gia họp báo có đại diện các đơn vị, sở, ngành: Sở Giao thông-Vận tải, Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh), đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công gói thầu số 1.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Lê Hòa



Tại cuộc họp, ông Trần Đình Triết-Trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại (Sở KH-ĐT), Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án-thông tin: Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; Sở KH-ĐT thành lập Ban Quản lý dự án. Thời gian thực hiện dự án trong 6 năm (2017-2022), sử dụng nguồn vốn vay ODA do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Tổng mức đầu tư dự án là 508,3 tỷ đồng (trong đó vốn vay ODA 460 tỷ đồng, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 48,3 tỷ đồng).



Riêng về gói thầu GL-Cw-01 (đoạn Km 0 đến Km 40 tỉnh lộ 665) do liên danh Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Trung (Ninh Bình) và Công ty cổ phần công trình 207 (Hà Nội) thi công xây dựng, giá trị trúng thầu 173,465 tỷ đồng (thấp hơn 25 tỷ đồng so với giá dự toán). Trong đó, nhà thầu Công ty cổ phần công trình 207 thi công đoạn Km 0 đến Km 18+462 với giá trị hợp đồng gần 69,4 tỷ đồng. Nhà thầu Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Trung thi công đoạn Km 18+462 đến Km 40, giá trị hợp đồng hơn 104 tỷ đồng, thời gian thi công 22 tháng (từ tháng 2-2021 đến tháng 12-2022). Nhà thầu giám sát thi công là liên danh Công ty cổ phần xây dựng VNC (Hà Nội)-Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Quốc Khánh (Gia Lai). “Nhân sự các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát đều có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thi công và giám sát công trình giao thông, đáp ứng được yêu cầu khắt khe của dự án đề ra”-ông Trần Đình Triết nhấn mạnh.



Đoạn đường từ Km 0 đến Km 2+828 tỉnh lộ 665 liên quan đến thông tin báo chí phản ánh, thuộc gói thầu do Công ty cổ phần công trình 207 tổ chức thi công trong khoảng thời gian từ ngày 6-4 đến 15-8.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Hữu Quế thông tin liên quan đến sự cố mặt đường hư hỏng tại đoạn thi công gói thầu số 1. Ảnh: Lê Hòa





Tại cuộc họp báo, một số phóng viên đã đặt câu hỏi về nguyên nhân xảy ra sự cố bề mặt đường xuất hiện các mảng vá chằng chịt đoạn từ Km 0 đến Km 2+828. Ông Nguyễn Hữu Quế-Giám đốc Sở KH-ĐT đã bày tỏ lời cảm ơn, ghi nhận sự quan tâm đưa tin của các phóng viên tới dự án này. Ông cho hay, Sở chủ động thông tin để rộng đường dư luận, tránh việc một số trang mạng xã hội trích dẫn lại bài viết không rõ ràng, đầy đủ khiến dư luận hiểu sai lệch vấn đề.



Cũng theo ông Nguyễn Hữu Quế, ngay sau khi một số cơ quan báo chí đưa tin về thực trạng có nhiều điểm vá sửa trên phạm vi thi công dù chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở KH-ĐT báo cáo sự việc. Sau đó, trực tiếp Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành cùng đại diện Sở KH-ĐT, Sở Giao thông-Vận tải và UBND huyện Chư Prông kiểm tra hiện trường, đánh giá tình hình. “Để khách quan, đơn vị chủ đầu tư, giám sát, nhà thầu thi công đã mời một đơn vị tư vấn độc lập đánh giá, kiểm định và cùng với nhà thầu tìm nguyên nhân gây ra sự cố. Qua kiểm tra mẫu bê tông cho thấy chất lượng bê tông đảm bảo yêu cầu. Mẻ bê tông này thi công trong phạm vi toàn gói thầu số 1. Nếu bê tông có vấn đề thì sẽ hư hỏng toàn bộ tuyến chứ không phải chỉ trong một phạm vi ngắn. Theo thiết kế, mô đun đàn hồi yêu cầu của kết cấu áo đường là 133 MPa nhưng kết quả kiểm tra là 186 MPa. Như vậy, chất lượng công trình đảm bảo”-ông Quế thông tin.

Công nhân thuộc đơn vị thi công gói thầu số 1 Dự án cải tạo tỉnh lộ 665 đang vá sửa một số điểm hư hỏng trên tuyến. Ảnh: Lê Hòa

Ông Nguyễn Hữu Quế-Giám đốc Sở KH-ĐT: “Đến nay, dự án hoàn thành gần 50% khối lượng thi công, đảm bảo đúng tiến độ cam kết với chủ đầu tư. Đây là dự án được người dân huyện Chư Prông mong mỏi từ lâu và các cơ quan, ban, ngành của tỉnh nỗ lực rất nhiều để đến ngày dự án được triển khai. Để xảy ra sự cố là điều đáng tiếc”.

Trước vấn đề liệu có phải phương tiện vận chuyển thiết bị thi công các dự án điện gió trên địa bàn khi lưu thông qua đây đã tác động đến chất lượng đoạn tuyến, ông Nguyễn Hữu Quế cho rằng: Phương tiện vận chuyển thiết bị điện gió là các xe “siêu trường, siêu trọng” đã được tính toán, cân nhắc các thông số kỹ thuật đảm bảo theo quy định của Bộ Giao thông-Vận tải, hạn chế tối đa tác động đến chất lượng cầu đường. Tuy nhiên, có thể việc vận chuyển nguyên vật liệu thi công như đá, bê tông, sắt thép… phục vụ xây dựng tại các công trình này và một số công trình khác gần đó trong điều kiện đường vừa mới được thi công khi lớp bê tông chưa đủ độ khô cứng, do đó xảy ra hiện tượng nứt bề mặt. Sau đó, thời tiết mưa dầm dề khiến nước mưa theo các vết nứt ngấm xuống, lâu dần xảy ra sự cố hư hỏng. Đây cũng là rủi ro chung đối với các tuyến đường vừa thi công, vừa khai thác.



Tuy nhiên, khi xảy ra sự cố, đơn vị thi công đã không kịp thời báo cáo chủ đầu tư và tư vấn giám sát để cùng phối hợp xử lý mà vội vã khắc phục bằng cách vá sửa bề mặt đường đã gây sự phản cảm nhất định cho người dân, vì đường còn chưa được nghiệm thu, bàn giao. “Bước đầu, đơn vị thi công đề xuất thảm tăng cường thêm lớp bê tông dày khoảng 4 cm. Tuy nhiên, sau khi xem xét, việc xử lý như vậy sẽ không đảm bảo tính bền vững lâu dài. Chủ đầu tư cho rằng, cần phải xử lý cào bóc lớp bê tông cũ, thi công lớp mới. Với các vị trí nền đường đã bị tác động có thể phải bóc tiếp lớp nền, lu lèn và xử lý. Hiện tại thời tiết còn mưa, chưa thể khắc phục ngay mà phải đợi khô ráo mới đảm bảo thi công và xử lý hiệu quả”-ông Quế cho hay.



Về trách nhiệm xử lý sự cố, ông Quế cũng nhấn mạnh thêm, do công trình chưa nghiệm thu và bàn giao nên trước mắt nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm thực hiện. Tuy nhiên, đây là rủi ro nên chủ đầu tư sẽ xem xét làm việc cùng các bên liên quan để đảm bảo thấu tình, đạt lý. “Thời gian tới, Ban Quản lý dự án sẽ kiểm tra thực tế và họp tại công trường với các đơn vị 2 lần/tháng để phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả, đảm bảo dự án “về đích” đúng tiến độ, đạt yêu cầu chất lượng”-Giám đốc Sở KH-ĐT nhấn mạnh.



LÊ HÒA