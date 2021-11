Khoảng 400.000 tỷ đồng đầu tư vào cảng hàng không đến năm 2030

Nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 sẽ cần khoảng 400.000 tỷ đồng được huy động bằng nhiều nguồn khác nhau.



2.295 tỷ đồng xây dựng Cảng hàng không Nà Sản

Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.



Theo đó, nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 khoảng 400.000 tỷ đồng (chiếm khoảng 22% nhu cầu vốn đầu tư toàn ngành), được huy động nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.



Tầm nhìn đến năm 2050, hình thành 29 cảng hàng không, bao gồm 14 cảng hàng không quốc tế như giai đoạn trước và bổ sung thêm một cảng hàng không là Cao Bằng để nâng tổng số cảng hàng không nội địa lên con số 15.



Đặc biệt, trong giai đoạn này sẽ hình thành cảng hàng không thứ 2 hỗ trợ cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài về phía Đông Nam Thủ đô Hà Nội) và một số cảng hàng không, sân bay tại các đảo, quần đảo có nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và có điều kiện tự nhiên thuận lợi.



Tờ trình do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn ký nêu rõ giai đoạn 2021-2030 sẽ ưu tiên tập trung đầu tư một số cảng hàng không lớn, đóng vai trò đầu mối tại vùng thủ đô Hà Nội (sân bay Nội Bài) và vùng Thành phố Hồ Chí Minh (sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành); từng bước nâng cấp và khai thác có hiệu quả 22 cảng hàng không hiện hữu, đầu tư 6 cảng hàng không mới, tổng công suất thiết kế hệ thống cảng hàng không đáp ứng khoảng 278 triệu hành khách, đảm bảo trên 95% dân số có thể tiếp cận tới cảng hàng không trong phạm vi 100km.



Mạng lưới cảng hàng không được quy hoạch theo mô hình trục nan với 2 đầu mối chính tại khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hình thành 28 cảng hàng không bao gồm 14 cảng hàng không quốc tế (Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ và Phú Quốc); 14 cảng hàng không quốc nội (Lai Châu, Điện Biên, Sa Pa, Nà Sản, Đồng Hới, Quảng Trị, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau và Côn Đảo).



Để thực hiện quy hoạch, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các quy định của pháp luật (Luật và các Nghị định liên quan) để có thể huy động nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư theo phương thức nhượng quyền đầu tư, khai thác cảng hàng không.



Về giải pháp về huy động vốn đầu tư, đối với cảng hàng không mới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ huy động tối đa nguồn vốn của xã hội đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP); giao Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có quy hoạch cảng hàng không mới là cơ quan có thẩm quyền để huy động, cân đối nguồn lực và tổ chức thực hiện đầu tư.



Đối với cảng hàng không hiện đang khai thác, Bộ Giao thông Vận tải cũng nghiên cứu xây dựng cơ chế phân cấp quản lý các cảng hàng không để địa phương có thể huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp, mở rộng nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.



Riêng các cảng hàng không quan trọng quốc gia, các cảng hàng không có hoạt động quân sự chiến lược về quốc phòng, an ninh và các khu vực biên giới, hải đảo sẽ ưu tiên sử dụng nguồn lực của Nhà nước (doanh nghiệp Nhà nước và ngân sách Nhà nước) để đầu tư.

Theo Việt Hùng (Vietnam+)