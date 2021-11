Điểm sáng về trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Nằm ở trung tâm TP. Pleiku với nhiều điểm đầu mối giao thương đông đúc nhưng 2 năm qua, trên địa bàn phường Diên Hồng không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào. Đây cũng là địa phương được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn xây dựng mô hình điểm bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông (ATGT).

Từ mô hình “3 chủ động, 3 tự giác”

Bà Trần Thị Hồng Nguyệt-Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng-thông tin: Phường có tổng diện tích gần 145 ha nhưng có đến 3.233 hộ với 15.182 khẩu, cư trú tại 7 tổ dân phố. Trên địa bàn có 22 tuyến giao thông có tên với tổng chiều dài hơn 12,7 km, 77 tuyến đường hẻm với chiều dài hơn 17 km đã được nhựa hóa, bê tông hóa. Trong đó, một số địa điểm như: Trung tâm Thương mại Pleiku, bãi đỗ xe Trung tâm Thương mại, chợ đêm… đều là các đầu mối giao thương quan trọng nên dễ hình thành tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. “Ngày 23-8-2021, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề số 21-NQ/ĐU về lãnh đạo xây dựng phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đảm bảo trật tự đô thị. Trong đó, trọng tâm là xây dựng mô hình “3 chủ động, 3 tự giác”-bà Nguyệt cho biết.

Lực lượng trật tự đô thị phường Diên Hồng ra quân dẹp bỏ các điểm buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Ảnh: Lê Hòa

Cụ thể “3 chủ động” là: chủ động tuyên truyền Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, hương ước của địa phương, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, tấn công trấn áp làm kiềm chế các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự ATGT, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể củng cố, nhân rộng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động nâng cao đời sống người dân, đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, xây dựng đô thị văn minh, bình yên. “3 tự giác” là: tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia giữ gìn an toàn xã hội, ATGT; tự giác tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của gia đình và khu phố, tham gia tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật; tự giác giữ gìn mỹ quan đô thị, có ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi ở, khu dân cư, giữ gìn tình làng nghĩa xóm…

“Mô hình này huy động sự vào cuộc tham gia của cả hệ thống chính trị, trong đó người dân là trung tâm, cộng đồng trách nhiệm xây dựng một môi trường sống phát triển ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, hạn chế tối đa các tiêu cực như: tội phạm xã hội, tai nạn giao thông… Đây là nền tảng của một đô thị văn minh”-Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng khẳng định.

Đến mô hình điểm về trật tự đô thị, ATGT

Mô hình “3 chủ động, 3 tự giác” còn được cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu cụ thể như: cán bộ, Nhân dân trên địa bàn phường tự giác tham gia giữ gìn trật tự ATGT, tham gia giao thông đúng quy định đạt 95% trở lên; 80% số hộ không lấn chiếm lòng đường và vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân gây cản trở giao thông và người đi bộ, không cơi nới làm mái che, đặt biển quảng cáo sai quy định gây mất mỹ quan đô thị… Bởi tính sát thực từ mô hình này, vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã quyết định chọn phường Diên Hồng để xây dựng mô hình điểm bảo đảm trật tự đô thị, ATGT.

Lực lượng dân quân, tự vệ, đoàn viên, thanh niên ra quân trồng hoa tại các bồn gốc cây xanh hai bên đường Lê Hồng Phong (phường Diên Hồng). Ảnh: Lê Hòa

Ông Đào Nam Sơn-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng-chia sẻ: “Công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT và thực hiện nếp sống văn hóa giao thông trong các tầng lớp nhân dân là việc làm thường xuyên trên địa bàn”. Trong đó, Đảng ủy phường yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành, vận động gia đình và Nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt việc tham gia bảo đảm trật tự ATGT. Đặc biệt, UBND phường đã tập trung lực lượng thiết lập trật tự đô thị và ATGT tại khu vực Trung tâm Thương mại Pleiku, chợ đêm, bãi đỗ xe Trung tâm Thương mại… Qua đó, lực lượng chức năng của phường đã xử phạt vi phạm hành chính 33 trường hợp kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng đường, hè phố với số tiền 51,5 triệu đồng, nhắc nhở hàng ngàn lượt người buôn bán lấn chiếm lòng đường… Đồng thời, yêu cầu 253 hộ buôn bán dọc các tuyến phố trung tâm như: Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thiện Thuật, Hai Bà Trưng, Trần Phú, Lê Lai, Đinh Tiên Hoàng cam kết không lấn chiếm lòng đường, hè phố.

“Suốt 2 năm qua, trên địa bàn phường không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào gây chết người hoặc bị thương nặng phải đến bệnh viện điều trị. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì thành quả này để xứng đáng với sự tin tưởng của các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và quan trọng nhất là góp phần đem lại cuộc sống an toàn hơn cho người dân”-Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng bày tỏ.