5 sân bay của Việt Nam được gia hạn chứng nhận bay quốc tế

Chứng nhận AHA được tổ chức Hội đồng sân bay quốc tế ACI xây dựng và phát triển nhằm mục đích đánh giá các biện pháp an toàn sức khỏe và quy trình kiểm soát an toàn vệ sinh dịch tễ được thực hiện trong tất cả lĩnh vực khai thác tại sân bay.



Quy trình này bao gồm vệ sinh làm sạch và khử khuẩn, các biện pháp giãn cách, bảo vệ sức khỏe nhân viên, bố trí mặt bằng khai thác, giao tiếp đối với hành khách, trang thiết bị dành cho hành khách… đều phải bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất của ngành Hàng không.



Trong ngày 26.11, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng được Tổ chức Hội đồng sân bay quốc tế (ACI) phê duyệt gia hạn chứng nhận Airport Health Accreditation (AHA) có giá trị 12 tháng. Chứng nhận có giá trị từ ngày 4.12.2021 đến ngày 4.12.2022.



Trước đó, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cũng đã được ACI chấp thuận gia hạn chứng nhận AHA có giá trị 12 tháng, kể từ ngày 24.11.2021 đến 24.11.2022.



Đến thời điểm hiện tại, có 5 cảng hàng không quốc tế của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là: Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc được ACI cấp chứng nhận AHA.



Để tiếp tục được gia hạn chứng nhận AHA, các Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng đã phải trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn và khuyến cáo của ICAO và ACI.



Theo đó, các cảng đã thực hiện đệ trình hồ sơ pháp lý, cung cấp tài liệu, quy trình khai thác, hình ảnh, trả lời các bảng khảo sát, thực hiện phỏng vấn trực tuyến của các chuyên gia hàng đầu của ACI chứng minh các hoạt động triển khai và tăng cường áp dụng các biện pháp phòng ngừa COVID-19 theo sự giám sát chặt chẽ của ACI.



Việc các Cảng hàng không của ACV được cấp mới và gia hạn chứng nhận AHA một lần nữa khẳng định các biện pháp đảm bảo an toàn khai thác và phòng chống dịch bệnh COVID-19 của các Cảng hàng không trực thuộc đã phát huy tốt việc phòng chống dịch bệnh.



Đồng thời tạo niềm tin hành khách đi máy bay và là tiền đề để các bộ, ban ngành báo cáo Chính phủ sẵn sàng cho phép mở lại các đường bay quốc tế trong thời gian tới.

