Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, xử lý vi phạm an toàn giao thông

(GLO)- Ngày 29-10, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Thông báo số 236/TB-VP về kết luận của đồng chí Võ Ngọc Thành-Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo an ninh trật tự, ATGT 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2021.





Theo đó, trước tình trạng tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh tăng 2 tiêu chí số vụ và số người chết, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra các tồn tại, hạn chế như chưa ngăn chặn được TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn, đã xảy ra 2 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người chết và 1 người bị thương; TNGT trên các tuyến quốc lộ và đường nông thôn tăng; TNGT liên quan đến người dân tộc thiểu số tuy giảm được 3 chỉ số, nhưng vẫn còn chiếm tỷ lệ cao. Tình trạng vi phạm quy định pháp luật về trật tự ATGT diễn ra phổ biến, trong đó chủ yếu là các vi phạm về tốc độ, phần đường, làn đường, nồng độ cồn, người điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm; một bộ phận phụ huynh giao xe mô tô cho con em chưa đủ tuổi điều khiển tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn; vi phạm về tải trọng tái diễn, nhất là các phương tiện chở vật liệu xây dựng và nông sản trên quốc lộ 25 qua địa bàn các huyện Krông Pa, Phú Thiện, Chư Sê và thị xã Ayun Pa.



Chủ tịch UBND tỉnh phê bình, nhắc nhở 7 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ năm 2020, gồm các huyện: Kbang, Mang Yang, Đak Đoa, Ia Pa, Krông Pa, Chư Prông và TP. Pleiku.





Đại tá Lê Văn Hà (bìa phải)-Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra trung tâm điều hành hệ thống camera giám sát giao thông tại Công an TP. Pleiku. Ảnh: Thúy Trinh

Bàn về các nhiệm vụ và giải pháp những tháng cuối năm, đồng chí Võ Ngọc Thành cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo của Ban ATGT tỉnh. Để phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu giảm TNGT năm 2021 từ 5% trở lên ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, bị thương; đồng thời, thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trong điều kiện dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:



Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, gắn với nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19; xem xét trách nhiệm, gắn kết quả bảo đảm trật tự ATGT với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của tổ chức, cá nhân liên quan. Từng địa phương khẩn trương đánh giá tình hình trật tự ATGT trên địa bàn để xây dựng, triển khai các giải pháp cụ thể, kéo giảm TNGT trên địa bàn ít nhất 5% so với năm 2020; chống tư tưởng thỏa mãn đối với kết quả đạt được, quyết liệt tăng cường các giải pháp không để xảy ra TNGT rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, kéo giảm TNGT cả 3 chỉ số trong năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh.



Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chú trọng vận động theo nhóm cá biệt và tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT gắn với nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19; huy động lực lượng Công an và tổ tự quản ATGT cấp xã thiết lập trật tự ATGT tại địa bàn cơ sở, xử lý nghiêm vi phạm trong thanh-thiếu niên, phòng-chống đua xe trái phép nhằm tập trung kéo giảm TNGT liên quan đến mô tô, xe gắn máy, thanh-thiếu niên, vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.



Rà soát, triển khai khắc phục, sửa chữa các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT, nhất là trên hệ thống đường tỉnh và quốc lộ qua địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, xử lý nghiêm các vi phạm về tải trọng, khổ giới hạn và kích thước thành thùng xe, đặc biệt là đối với xe chở vật liệu thi công xây dựng công trình, thiết bị, vật liệu các dự án điện gió và hàng hóa khi vào vụ mùa thu hoạch nông sản.



Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong giám sát, xử lý vi phạm trật tự ATGT vừa giảm tải cho lực lượng chức năng, vừa phòng-chống dịch bệnh; nghiên cứu, triển khai phương án lắp đặt camera giám sát, xử phạt vi phạm trật tự ATGT trên các quốc lộ trọng điểm, trong đô thị và địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, ATGT.



Sở Giao thông-Vận tải tập trung tổ chức hoạt động vận tải đáp ứng điều kiện phòng-chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn, lưu thông thuận lợi không để ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa phục vụ phòng-chống dịch bệnh, sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội và phục vụ đời sống của Nhân dân; siết chặt kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông theo Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25-11-2016 của Thủ tướng Chính phủ và chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm hoạt động kinh doanh vận tải an toàn, thông suốt, hiệu quả trong điều kiện dịch Covid-19. Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc hoàn thành Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 25 qua địa bàn tỉnh, phối hợp triển khai Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên.



Công an tỉnh chỉ đạo duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT gắn với yêu cầu về phòng-chống dịch Covid-19; huy động các lực lượng, tổ chức các hoạt động chuyên đề, cao điểm xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, xe mô tô không đảm bảo an toàn kỹ thuật, thanh-thiếu niên điều khiển xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô, đua xe và các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT.



Các sở, ngành, cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT và 4 phòng-chống dịch Covid-19 của người tham gia giao thông; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19-2-2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021, gửi báo cáo về Ban ATGT tỉnh trước ngày 15-11-2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ủy ban ATGT Quốc gia.



Ban ATGT tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch Năm ATGT 2021 và các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác bảo đảm trật tự ATGT; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP; đồng thời, khẩn trương rà soát, kiện toàn thành viên Ban ATGT tỉnh và phân công nhiệm vụ phụ trách, theo dõi địa bàn cho các thành viên Ban ATGT tỉnh.



Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là 7 địa phương có TNGT tăng thực hiện các biện pháp quyết liệt để kéo giảm TNGT trên địa bàn cả 3 tiêu chí từ 5% trở lên. Chú trọng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT.



