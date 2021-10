Ngành vận tải đảm bảo an toàn phòng dịch

Ông Đoàn Hữu Dũng-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải: Thực hiện kế hoạch đón công dân từ TP. Hồ Chí Minh về Gia Lai, Kon Tum trên các chuyến bay thí điểm, Sở Giao thông-Vận tải phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực phục vụ vận chuyển hành khách từ Cảng Hàng không Pleiku về các địa điểm cách ly tại Gia Lai theo sắp xếp của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh và về tỉnh Kon Tum bàn giao cho địa phương đảm bảo an toàn giao thông và an toàn phòng-chống dịch. Trong đó, để đảm bảo phân luồng, sắp xếp vận chuyển hành khách được chặt chẽ, kịp thời, an toàn tuyệt đối, lãnh đạo Sở trực tiếp có mặt chỉ đạo việc vận chuyển hành khách.