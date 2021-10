Gia Lai: Dự kiến đầu tư công năm 2022 hơn 3.350 tỷ đồng

(GLO)- Ngày 18-10, HĐND tỉnh Gia Lai đã ban hành Nghị quyết số 57/NQ-HĐND về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022.





Theo đó, HĐND tỉnh thống nhất thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh là 3.352,85 tỷ đồng, tăng 5,65% so với kế hoạch năm 2021.

Thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường Lý Thái Tổ (TP. Pleiku). Ảnh: Hà Duy



Nguồn vốn ngân sách địa phương dự kiến 2.105,645 tỷ đồng, tăng 0,8% so với kế hoạch năm 2021. Trong đó, vốn trong cân đối theo tiêu chí dự kiến 877 tỷ đồng, tăng 6% so với kế hoạch năm 2021 (vốn trong cân đối theo tiêu chí tỉnh đầu tư dự kiến 449 tỷ đồng, vốn cân đối ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện, thị xã, thành phố đầu tư là 428 tỷ đồng).



Tiền sử dụng đất bố trí cho các dự án đầu tư công là 1.045,7 tỷ đồng (giảm 1,04% so với kế hoạch năm 2021). Trong đó tiền sử dụng đất tỉnh đầu tư: 617,58 tỷ đồng (tăng 12,28 % so với kế hoạch năm 2021); tiền sử dụng đất huyện, thị xã, thành phố đầu tư 428,120 tỷ đồng (giảm 34,13% so với kế hoạch năm 2021).



Xổ số kiến thiết dự kiến kế hoạch năm 2022 là 147 tỷ đồng; giảm 3,29% so với kế hoạch năm 2021.



Bội chi ngân sách là 35,945 tỷ đồng.



Bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện Đề án Xây dựng các chốt chiến đấu dân quân thường trực tại các xã biên giới trên đất liền trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Trong đó, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công năm 2022 xây dựng hoàn chỉnh 2 chốt chiến đấu dân quân thường trực.



Ngân sách Trung ương dự kiến kế hoạch năm 2022 là 1.247,205 tỷ đồng; tăng 15% so với kế hoạch vốn năm 2021. Trong đó, vốn trong nước là 1.021,69 tỷ đồng; tăng 18,17% so với kế hoạch năm 2021; vốn nước ngoài là 225,515 tỷ đồng; tăng 2,54% kế hoạch năm 2021.



Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.



KIỀU PHAN