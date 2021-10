An Khê công trình xây dựng về đích sớm

(GLO)- Ngay từ đầu năm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản. Nhờ vậy, nhiều công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.



Năm 2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã An Khê được giao vốn kế hoạch trên 219 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương hơn 58 tỷ đồng, tỉnh 30 tỷ đồng, thị xã hơn 131 tỷ đồng. Trên cơ sở nguồn vốn này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã triển khai thực hiện 32 công trình, trong đó có 29 công trình khởi công mới và 3 công trình chuyển tiếp năm 2020.



Xác định nhiệm vụ, Ban Quản lý đã tiến hành hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các dự án cũng như lựa chọn nhà thầu, đơn vị thi công có năng lực. Bên cạnh đó, Ban đã phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để kịp thời bàn giao cho các đơn vị thi công.

Thi công hệ thống thoát nước trên địa bàn phường An Phú, thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh



Tuyến đường nối từ quốc lộ 19 đến tỉnh lộ 669 đi qua các xã: Song An, Cửu An, Xuân An, Tú An là công trình trọng điểm của thị xã năm 2021. Tuyến đường có tổng chiều dài 20,84 km do Công ty cổ phần phát triển Đại Việt (TP. Pleiku) đảm nhận thi công. Hiện nay, còn gần 6 km từ thôn Thượng An 3 (xã Song An) đến thôn An Điền Nam (xã Cửu An) phải tạm dừng thi công để nhường đường cho các doanh nghiệp vận chuyển thiết bị phục vụ công trình điện gió trên địa bàn thị xã. Anh Trần Thanh Lan-cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần phát triển Đại Việt-cho hay: “Cuối tháng 10-2021, việc vận chuyển các thiết bị điện gió sẽ xong. Khi đó, Công ty tăng cường nhân lực và chia thành nhiều nhóm thi công để vừa đảm bảo chất lượng công trình vừa đẩy nhanh tiến độ, đạt khối lượng công việc đề ra”.



Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phạm Quang Bửu: “Thời gian qua, đơn vị đã đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư, máy móc và thường xuyên kiểm tra, đốc thúc các đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ cũng như đảm bảo chất lượng công trình. Đồng thời, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các đơn vị thi công, quản lý sử dụng công trình nhằm xác định khối lượng thực hiện để kịp thời giải ngân, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình”.



Đến nay, các đơn vị thi công đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 6 phòng học tại Trường Mẫu giáo Bình Minh (điểm trường phường An Phước), 3 nhà làm việc, 3 hệ thống thoát nước, bó vỉa hè các tuyến đường nội thị. Đối với các dự án triển khai trong năm 2021-2022 đã hoàn thành thủ tục, hồ sơ. Các công trình còn lại đều đạt từ 40% đến 80% khối lượng. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ngân sách thị xã đạt 37%, nguồn vốn ngân sách tỉnh 25% và nguồn vốn ngân sách trung ương khoảng 71,3% kế hoạch.



“Chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công, nhà thầu tăng cường giám sát, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát kỹ thuật, phát huy hiệu quả công tác giám sát cộng đồng nhằm đảm bảo chất lượng các công trình. Ngoài ra, tạo điều kiện giải ngân để các đơn vị có vốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành kế hoạch; tổ chức nghiệm thu, bàn giao ngay cho chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đưa vào quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả công trình”-ông Bửu thông tin.

NGỌC MINH