Siết chặt quy hoạch sử dụng đất

Trước tình trạng sai phạm về quản lý, kinh doanh, sử dụng đất ngày càng nhiều, các tỉnh Nam Trung Bộ đã siết chặt ngay từ khâu đầu tiên là quy hoạch sử dụng đất

Ngày 8-9, ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Khánh Hòa, cho biết hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cam Lâm đã được sở thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, UBND tỉnh chỉ đạo tiến hành thanh - kiểm tra một số vấn đề về việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực đất đai của địa phương nên chưa phê duyệt.

Lo ngại chuyển mục đích để phân lô bán nền

Theo Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa, trước đây khi trình kế hoạch sở dụng đất của huyện Cam Lâm, sở nhận thấy chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang mục đích đất ở trên địa bàn các xã, thị trấn có số lượng lớn nên phải chờ kiểm tra.

Sau đó, UBND huyện Cam Lâm đã có văn bản giải trình về việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở với diện tích gần 14 ha, trong đó tập trung chủ yếu ở xã Cam Thành Bắc (3,57 ha), Cam Hải Tây (3,4 ha) và thị trấn Cam Đức (3 ha). Huyện này cho rằng do nhu cầu đăng ký chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở trong năm 2021 của các địa phương cao.



Những khu đất ven đầm Thủy Triều, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa được phân lô bán nền. Ảnh: Kỳ Nam

Tuy nhiên, UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn chỉ đạo tiến hành thanh - kiểm tra một số vấn đề về việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực đất đai vì lo ngại tình hình phân lô bán nền trái pháp luật diễn ra phức tạp tại Cam Lâm. Trong thời gian gần đây, một số sàn giao dịch chào bán các "dự án" như: Cam Lâm Central Park, Suối Tân Diamond, Cam Lâm Future City, Cam Lâm Sky Lake tại khu vực huyện Câm Lâm. Thực chất các "dự án" nói trên chỉ là những lô đất được phân thành vài chục nền riêng lẻ. Lãnh đạo huyện Cam Lâm khẳng định trên địa bàn không có các dự án tên Cam Lâm Sky Lake, Cam Lâm Central Park…, đây là các dự án phân lô bán nền. Hiện nay, huyện đang có 2 đoàn thanh - kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước và đoàn thanh tra Bộ TN-MT làm việc về vấn đề phân lô bán nền và UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở - ngành và địa phương xử lý các vấn đề liên quan. Tuy nhiên, hiện chưa có kết luận chính thức nên địa phương chưa thể tiến hành xử lý các vi phạm trên.

UBND huyện Cam Lâm cho rằng đã chỉ đạo tạm dừng tất cả hoạt động phân lô bán nền tại khu vực ven đầm Thủy Triều và xã Cam Hải Tây.

Tạm đình chỉ chờ kết quả giám định

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan 9 dự án "đất vàng" ở Bình Thuận, gồm: dự án khu du lịch Hòn Lan, dự án rừng dầu Hồng Liêm, dự án sân golf Phan Thiết, dự án lấn biển và sắp xếp lại dân cư phường Đức Long - Phan Thiết (Hamubay), dự án Biển Quê Hương, dự án Trường Mầm non Lê Quý Đôn, khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, dự án Bồng lai tiên cảnh và du lịch sinh thái Xuân Quỳnh, dự án khu liên hợp Hồ điều hòa phường Hưng Long - Phan Thiết. Lý do tạm đình chỉ được Cơ quan CSĐT Bộ Công an đưa ra là do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng thời hạn xác minh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa cung cấp đầy đủ những tài liệu cần thiết. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng đã trưng cầu giám định viên Bộ Xây dựng và Bộ TN-MT giám định việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch và xây dựng của UBND tỉnh Bình Thuận, các sở, ban - ngành có liên quan và xác định hậu quả thiệt hại nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Theo ghi nhận của phóng viên, hiện các dự án này cũng đang dừng việc giao dịch.

"Cơ quan CSĐT Bộ Công an sẽ tiến hành phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên và xem xét, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật khi có kết luận giám định" - quyết định do Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Bộ Công an ký ban hành, nêu rõ.

Đây là những dự án đất đai, nhà ở thương mại có vị trí đắc địa tại TP Phan Thiết từng bị các cán bộ nguyên là lãnh đạo tỉnh Bình Thuận có đơn gửi Bộ Công an và các cơ quan trung ương tố cáo có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai ở Bình Thuận. Nhiều dự án trong số này không qua đấu giá mà chỉ giao đất cho nhà đầu tư. Trong khi đó, giá đất được tỉnh áp giá để thu ở một số dự án lại thấp hơn nhiều giá thị trường ở cùng thời điểm. Có những dự án giá đất được đưa ra để thu chưa đến 1/4 giá thị trường. Điều này đã gây bức xúc cho nhiều cán bộ nguyên là lãnh đạo tỉnh Bình Thuận.

Trong quá trình kiểm toán chuyên đề việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các khu đô thị giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện nhiều vi phạm về phân lô, tách thửa tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh này. Trong đó, việc cho phép sử dụng một phần đất nông nghiệp làm giao thông là không đúng mục đích sử dụng đất, trái quy định pháp luật tại các lô đất có diện tích lớn tại một số khu vực. Ngoài ra, các lô đất nói trên, sau khi chuyển mục đích sang đất ở, các hộ không xây dựng nhà ở mà tách thửa, phân lô, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các cá nhân khác nhưng chưa có hộ gia đình, cá nhân nào xây dựng nhà.