Phiếu kiểm soát phương tiện ra vào vùng dịch: Sáng tạo, hiệu quả

(GLO)- Trong thời gian TP. Pleiku và thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa) thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phương án dùng phiếu kiểm soát, theo dõi để quản lý phương tiện vận tải hàng hóa ra vào vùng dịch được xem là cách làm sát với thực tế, sáng tạo và đem lại hiệu quả cao.

Để quá trình lưu thông hàng hóa diễn ra thuận lợi, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh đã thống nhất phương án kiểm soát phương tiện, người lái bằng phiếu kiểm soát và phiếu theo dõi ra vào địa bàn tỉnh. Cụ thể, có 3 loại phiếu kiểm soát phương tiện và phiếu theo dõi tương ứng với 3 màu để nhận diện: màu xanh là phiếu dành cho các loại phương tiện xe liên tỉnh, không có điểm dừng đỗ trên địa bàn tỉnh; màu vàng dành cho phương tiện di chuyển vào tỉnh và quay đầu ra trong ngày; màu đỏ là xe di chuyển vào địa bàn tỉnh và ở lại. Tài xế dán phiếu kiểm soát lên kính phía trước của xe và nhận phiếu theo dõi để giao lại cho Công an xã, phường, thị trấn nơi tiếp nhận (đối với phương tiện vào địa bàn tỉnh và ở lại) hoặc giao lại cho chốt đầu ra đối với các phương tiện đi qua địa bàn hoặc quay đầu ngay.

Thượng tá Lưu Đình Cảnh-Phó Trưởng Công an TP. Pleiku-cho biết: Công an thành phố đã triển khai thêm mẫu tem hình tam giác để kiểm soát các loại phương tiện ra vào địa bàn. Tem có 2 màu: đỏ (xe vào địa bàn rồi quay đầu) và vàng (xe có lộ trình chạy ngang qua địa bàn). Tem được lực lượng kiểm soát tại 4 chốt chính vào thành phố và được dán ở vị trí đóng mở cửa xe. Khi tài xế khai báo điểm đến bốc dỡ hàng hóa, lực lượng tại chốt sẽ liên hệ Công an xã, phường sở tại đến trực tiếp kiểm tra hiện trạng tem.

Cán bộ y tế phường Ia Kring (TP. Pleiku) kiểm tra y tế 1 trường hợp tài xế xe "luồng xanh" vừa di chuyển về địa bàn phường để bốc dỡ hàng hóa. Ảnh: Lê Hòa

Sau khi ghi nhận chùm ca bệnh Covid-19 liên quan công nhân cạo mủ cao su, từ ngày 5-9, Công an TP. Pleiku triển khai thêm tem màu trắng để kiểm soát phương tiện ra vào địa bàn. “Việc sử dụng tem và phiếu kiểm soát giúp lực lượng chức năng nắm bắt cụ thể, chính xác di chuyển của các phương tiện và người điều khiển từ bên ngoài vào nội thành. Đồng thời, nhờ dấu hiệu nhận biết rõ ràng nên lực lượng chức năng dễ dàng phát hiện các phương tiện di chuyển vào địa bàn nhưng trốn khai báo, ngăn chặn tối đa nguy cơ lây nhiễm. Sự chặt chẽ này đã góp phần kiểm soát dịch bệnh.

Anh Lê Văn Nam (thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) cho biết: “Tôi là tài xế xe tải thường xuyên chở hàng từ huyện Mang Yang lên TP. Pleiku. Trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội, khi qua chốt kiểm soát thì dừng xe khai báo y tế, lộ trình và được cấp các phiếu kiểm soát, theo dõi. Tôi thấy việc này vừa tạo điều kiện cho tài xế hoạt động, vừa hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh”. Còn chị Lê Thị Thanh Xuân (xã Chư Á, TP. Pleiku) thì cho hay: “Ngày nào tôi cũng vận chuyển rau từ xã An Phú lên khu vực chợ đêm Pleiku. Việc kiểm soát phương tiện vận chuyển hàng hóa với điểm đi, điểm đến rõ ràng cũng sớm được các tiểu thương chúng tôi nắm bắt. Nhờ thực hiện nghiêm, thành phố đã sớm kiểm soát được dịch bệnh”.

Lực lượng trực chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 kiểm tra người và phương tiện ra vào thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa). Ảnh: Ngô Mạo

Ngay thời điểm thị trấn Phú Túc bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện Krông Pa đã ban hành hướng dẫn chi tiết về quy trình vận chuyển hàng hóa ra vào khu vực phong tỏa, cách ly trên địa bàn. Cụ thể, đối với phương tiện hoạt động trên “luồng xanh” vận tải được lưu thông trên quốc lộ 25 và đường Trường Sơn Đông thì đảm bảo thông suốt. Đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa vào chợ Phú Túc thì được tập kết tại khu vực quy định. Đồng thời, đội phòng-chống dịch Covid-19 của Ban Quản lý chợ Phú Túc tiến hành phun khử khuẩn phương tiện, sau đó, hàng sẽ chuyển đi bằng phương tiện trung chuyển. Trong suốt quá trình giao nhận hàng hóa, tài xế, phụ xe và người bốc xếp phải tuân thủ nghiêm thông điệp 5K.

Ông Nguyễn Tiến Đãng-Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa-cho biết: Trong thời gian thị trấn Phú Túc thực hiện Chỉ thị số 16 thì tất cả các vị trí cửa ngõ ra vào địa bàn đều được bố trí chốt kiểm soát thực hiện rất nghiêm ngặt. Nhờ vậy, đến nay, thị trấn Phú Túc đã được Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh đồng ý gỡ bỏ giãn cách xã hội.