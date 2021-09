Gia Lai kiện toàn, tổ chức lại các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Ngày 28-9, UBND tỉnh Gia Lai có Quyết định số 641/QĐ-UBND về việc kiện toàn, tổ chức lại các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19.





Ngày 15-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra tình hình hoạt động tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh trên quốc lộ 19. Ảnh: Ngọc Minh

Theo đó, kiện toàn, tổ chức lại 4 chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh gồm: chốt 1 ở xã Song An, thị xã An Khê trên tuyến quốc lộ 19 (ranh giới giữa Gia Lai-Bình Định); chốt 2 ở xã Ia Khươl, huyện Chư Păh trên tuyến quốc lộ 14 (ranh giới giữa Gia Lai-Kon Tum); chốt 3 ở xã Ia Le, huyện Chư Pưh trên tuyến quốc lộ 14 (ranh giới giữa Gia Lai-Đak Lak) và chốt 4 ở xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa trên tuyến quốc lộ 25 (ranh giới giữa Gia Lai-Phú Yên).



Ủy ban nhân dân tỉnh giao lãnh đạo UBND cấp huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo chung đối với hoạt động của chốt; lãnh đạo Công an cấp huyện trực tiếp chỉ đạo; tổ trưởng chốt là chỉ huy đội có năng lực, kinh nghiệm của Công an cấp huyện; 2 tổ phó là cán bộ trung tâm y tế cấp huyện và lãnh đạo UBND xã nơi có chốt kiểm soát. Mỗi chốt có 26 thành viên thuộc các lực lượng: Công an, y tế, quân sự, dân quân tự vệ, giao thông-vận tải và Đoàn Thanh niên. Tất cả lực lượng tại chốt phải được tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 trước khi nhận nhiệm vụ. Thời gian hoạt động của chốt liên tục 24/24 giờ.



THANH SOẠN