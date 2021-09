Đường Trường Sơn Đông xuống cấp cục bộ

(GLO)- Gần 1 năm nay, tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn qua địa bàn huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) xuất hiện tình trạng mặt đường bị sụt lún, bong tróc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Năm 2007, Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng triển khai Dự án xây dựng đường Trường Sơn Đông với chiều dài khoảng 700 km, tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Đây là tuyến giao thông song song với đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 1A, nối 7 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Riêng đoạn qua tỉnh Gia Lai (do Ban Quản lý Dự án 46, Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư, Công ty 482 là đơn vị thi công) dài 213 km, đi qua 6 huyện, thị xã. Công trình có quy mô đường cấp IV miền núi, hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2013. Trong đó, đoạn qua địa bàn huyện Kbang có chiều dài 90 km do Cục Quản lý đường bộ III quản lý; đoạn qua địa bàn các huyện Đak Pơ, Kông Chro, Krông Pa, Ia Pa và thị xã Ayun Pa có tổng chiều dài 123 km do Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) Gia Lai quản lý.

Qua thời gian khai thác sử dụng, một số đoạn đường Trường Sơn Đông qua địa bàn các xã: An Trung, Yang Trung, Chơ Long (huyện Kông Chro) bị hư hỏng cục bộ. Ngoài nguyên nhân về sự phức tạp của địa hình, địa chất thì nguyên nhân tuyến đường này hư hỏng là do phải gồng mình gánh nhiều phương tiện tải trọng lớn chở hàng nông sản, thiết bị thi công 3 nhà máy điện gió.

Nhiều đoạn trên đường Trường Sơn Đông bị hư hỏng nặng. Ảnh: Lê Anh

Ông Vũ Đình Hùng-Chủ tịch UBND xã Chơ Long-cho biết: “Thời gian gần đây, lưu lượng xe tải trọng lớn chở vật liệu, máy móc phục vụ các công trình, dự án đang thi công trên địa bàn huyện lưu thông qua địa bàn xã khá lớn khiến một số đoạn bị hư hỏng, xuống cấp. Qua khảo sát thì một số đoạn xuất hiện tình trạng mặt đường bị sụt lún và bong tróc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Sau khi xã báo cáo về tình trạng này, Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra và chỉ đạo xã thành lập các tổ phản ứng nhanh để thường xuyên tuần tra, kiểm soát giao thông trên địa bàn, tập trung tuyên truyền để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua các đoạn đường hư hỏng”.

Để khắc phục những điểm hư hỏng trên một số đoạn của đường Trường Sơn Đông, từ cuối năm 2020, Sở GT-VT đã đề xuất Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt đầu tư sửa chữa các đoạn Km 355-Km 357, Km 370-Km 371 (xã Chơ Long) thuộc kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2021 với nguồn kinh phí gần 7 tỷ đồng. Hiện nay, Sở GT-VT đang tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công. Dự kiến, công trình sẽ thi công và hoàn thành trong tháng 12-2021 để đảm bảo giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở GT-VT-thông tin: “Trên địa bàn huyện Kông Chro đang triển khai thi công các dự án nhà máy điện gió nên phương tiện vận chuyển vật liệu, trang-thiết bị cho công trình lưu thông trên tuyến đường Trường Sơn Đông rất lớn, làm mặt đường một số đoạn nhanh hư hỏng. Để tăng cường bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và tuổi thọ công trình, ngày 14-9, Sở GT-VT đã làm việc với các chủ đầu tư điện gió. Qua đó, các chủ đầu tư cam kết sẽ bố trí kinh phí để sửa chữa hư hỏng phát sinh trên tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn có dự án đang triển khai”.