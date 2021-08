Từ ngày 3-8, dừng vận tải hành khách đi/đến TP. Hội An

(GLO)- Ngày 3-8, Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai có Công văn hỏa tốc số 1705/SGTVT-KHTCVT về việc dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đi/đến TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.





Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai kiểm tra điều kiện người lái của tài xế trước giờ xe khởi hành. Ảnh: Lê Hòa

Trên cơ sở Thông báo số 2341/TB-SGTVT ngày 30-7-2021 của Sở Giao thông-Vận tải Quảng Nam về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh vận tải đi/đến TP. Hội An để phòng-chống dịch Covid-19, Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai thông báo:



Kể từ ngày 3-8-2021 cho đến khi có thông báo mới, các đơn vị kinh doanh vận tải và các bến xe dừng tất cả các loại hình hoạt động vận tải hành khách công cộng (xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch) từ tỉnh Gia Lai đi TP. Hội An (trừ xã Tân Hiệp), tỉnh Quảng Nam và ngược lại. Trừ các trường hợp đặc biệt như: xe hoạt động vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly; xe vận chuyển phục vụ phòng-chống dịch và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa; xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp (vận chuyển tối đa không quá 50% sức chứa của phương tiện và không quá 20 người/chuyến).



Hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch có hành trình qua TP. Hội An (trừ xã Tân Hiệp), tỉnh Quảng Nam thì không được dừng, đỗ để đón, trả khách.



KIỀU PHAN