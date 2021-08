Từ 23.8, có 26 mã số đi đường cho người được phép lưu thông ngoài đường ở Tp HCM

Chiều 22.8, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình tiếp tục ký văn bản 2800 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.



Mẫu giấy đi đường của một đơn vị cấp cho công chức ra đường từ ngày 23.8. Ảnh: Ng.Ng

Cụ thể, công văn 2800 nhằm điều chỉnh bổ sung cho công văn 2798 cũng do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình ký trước đó một ngày, ngày 21.8, về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Theo đó, Phụ lục 1 về phân công cấp, quản lý đối tượng được lưu thông trên đường được bổ sung, thay đổi một số chi tiết và thêm nhiều đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy hơn.

Cụ thể, Phụ lục 1 tại mã số 1A dành cho cán bộ, công chức viên chức, người lao động thuộc cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, MTTQ do thủ trưởng các sở, ban, ngành, Tổng công ty thuộc TP, cơ quan quản lý Nhà nước thuộc T.Ư đóng trên địa bàn TP, UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức; phường, xã, thị trấn quản lý và cấp giấy.



Từ ngày 23.8, có ít nhất 26 mã số giấy đi đường dành cho các đối tượng được lưu thông ngoài đường (ảnh chụp chiều 22.8). Ảnh: Ng. Nga

Bổ sung thêm mã số 2B cho người lao động thuộc các đơn vị hoạt động tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ do Cảng vụ Hàng không miền Nam quản lý, cấp giấy. Tương tự, bổ sung mã số 2C dành cho người lao động thuộc các đơn vị hoạt động tại cảng Tân cảng Cát Lái sẽ do Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn quản lý và cấp giấy.

Với nhân viên phục vụ hệ thông phân phối, nhân viên điện lực có mã số 3C do Sở Công thương cấp, thời gian hoạt động và phạm vi không giới hạn.

Bổ sung và thay đổi mã số 8A cho lực lượng hỗ trợ, cứu trợ (bếp ăn, từ thiện, thiện nguyện…) thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cấp giấy phép. Bổ sung mã số 8B cho lực lượng hỗ trợ cứu trợ thuộc Thành Đoàn do Thành Đoàn TP.HCM cấp.





Với mã số 12 bổ sung nhiều đối tượng hơn, những người là nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn, trang thiết bị, vật tư y tế; nhân viên sản xuất thực phẩm (bánh mì, bún, hủ tiếu…), suất ăn công nghiệp (đối tượng này tại công văn 2796 có mã giấy đi đường số 15 và do Ban quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm TP cấp, nay đưa vào nhóm này); lực lượng cứu trợ chống dịch Covid-19; lực lượng khác của ngành y… Giấy đi đường cho các đối tượng này do UBND các quận huyện và TP.Thủ Đức quản lý, cấp giấy.

Bỏ số 14A dành cho người dân vùng xanh đi chợ trên địa bàn theo quy định tại công văn 2796 ngày 21.8, chỉ giữ lại mẫu giấy mã số 14B dành cho người đi chợ thay.

Công tác kiểm dịch động, thực vật thuộc mã số 15 do Sở NN-PTNT quản lý, cấp giấy.

Như vậy, tại công văn 2800 , có đến 26 mã số giấy đi đường dành cho các đối tượng được cấp giấy phép lưu thông trên địa bàn TP.HCM từ ngày 23.8 - 6.9.