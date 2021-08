Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, trong quý 2 vừa qua, tổng lượng giao dịch trên thị trường bất động sản là 29.949 giao dịch, tăng 18% so với quý trước đó.

Công trình nhà ở xã hội CT-08 HUD Rosa Garden là khối nhà đầu tiên của chuỗi dự án nhà ở xã hội của Khu đô thị mới Thanh Lâm-Đại Thịnh II, huyện Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Bất động sản không có tồn kho mới từ thị trường sơ cấp là một trong những nội dung được Bộ Xây dựng ghi nhận trong báo cáo công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý 2 do Bộ vừa phát hành.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, trong quý 2 vừa qua, tổng lượng giao dịch trên thị trường bất động sản là 29.949 giao dịch, tăng 18% so với quý trước đó. Nguồn cung bất động sản có 29.557 căn nhà ở đủ điều kiện đưa vào giao dịch, nguồn cung bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng và bất động sản khác giảm.

Qua đánh giá cho thấy khả năng hấp thụ của thị trường quý 2 vừa qua tốt hơn, trong quý không tạo ra lượng bất động sản tồn kho mới từ thị trường sơ cấp. Lượng bất động sản tồn kho chưa được giao dịch hầu như chỉ có ở các nhà đầu tư thứ cấp và một số loại hình bất động sản đang chịu tác động nặng nề của bệnh dịch như bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, Bộ Xây dựng khẳng định.

Tổng hợp số liệu từ Sở Xây dựng các địa phương có báo cáo về cho thấy, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền chuyển nhượng... có 29.949 giao dịch bất động sản thành công; tổng lượng giao dịch bình quân tăng 18% bằng so với quý trước và chỉ nhỉnh hơn khoảng 1% so với cùng kỳ năm 2020.

Điểm qua một số địa bàn trọng điểm cho thấy, tại Hà Nội có 1.094 giao dịch thành công, chỉ bằng khoảng 20% so với quý trước. Tại Thành phố Hồ Chí Minh con số này là 3.002 giao dịch thành công, bằng khoảng 87%. Nếu chia theo khu vực, tại miền Bắc có 6.384 giao dịch thành công, miền Trung là 7.300 và miền Nam 16.265. Nhìn chung, các giao dịch thành công vẫn tập trung nhiều ở phân khúc trung cấp và cao cấp.

Bộ Xây dựng khẳng định đối với nhà ở, thị trường cơ bản vẫn phát triển ổn định, giá giao dịch tại hầu hết các địa phương có xu hướng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2020. Nguồn cung vẫn tập trung chủ yếu ở phân khúc trung cấp và cao cấp; nguồn cung nhà ở xã hội và giá thấp vẫn rất hạn chế; trong đó, nguồn cung nhà ở sơ cấp từ các dự án mở bán tiếp tục giảm so với năm 2020.

Đối với căn hộ chung cư, giá giao dịch bình quân tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tăng khoảng 5-7% so với quý trước đó. Cụ thể, tại Hà Nội, một số dự án có mức tăng quanh ngưỡng 5% như Sunshine Garden tăng khoảng 5,9%, Xuân Mai Complex 4,5%, Hòa Bình Green City 5,1%, Stellar Garden 6,4%, Seasons Avenue 5%, Xuân Mai Complex 5,4%...

Mức tăng của căn hộ chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh được ghi nhận qua một vài dự án điển hình như Cantavil An Phú-Cantavil Premier tăng khoảng 7,1%, Opal Riverside 6,3%, New City Thủ Thiêm 5,2%, Sunview Town 5,5%...

Cùng đó, lượng giao dịch căn hộ chung cư bằng khoảng 100-105% so với thời điểm cuối năm 2020. Với phân khúc căn hộ bình dân (có mức giá từ 25-30 triệu đồng/m2), dự án nhà ở thương mại tại khu vực trung tâm của các đô thị hầu như không có căn hộ với mức giá dưới 25 triệu đồng/m2.

Căn hộ có mức giá này chỉ có tại một số ít các dự án tại khu vực xa trung tâm như các quận, huyện như tại Hà Nội có dự án Le Grand tại quận Long Biên khoảng 28 triệu đồng/m2, Vinhomes Ocean Park tại huyện Gia Lâm giá tầm 28 triệu đồng/m2, XPHomestar tại huyện Đan Phượng khoảng 20 triệu đồng/m2.

Ảnh minh họa. Nguồn: Kinhtedothi.vn

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự án The East Gate tại thành phố Thủ Đức có giá khoảng 27 triệu đồng/m2, Tecco Town tại quận Bình Tân khoảng 24 triệu đồng/m2; tại Bình Dương, dự án Lavita tại thành phố Thuận An có giá khoảng 26 triệu đồng/m2... Nguồn cung loại căn hộ này ngày một hạn chế trong khi nhu cầu của người dân vẫn còn nhiều dẫn đến giá bán tiếp tục tăng.

Hiện căn hộ chung cư trung cấp vẫn là sản phẩm chủ đạo trên thị trường và chiếm phần lớn nguồn cung mở bán mới trong quý vừa qua. Giá giao dịch căn hộ trung cấp có mức tăng cao tại một số khu vực như quận Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai (Hà Nội); quận 5, thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; thành phố Dĩ An của tỉnh Bình Dương.

Đáng chú ý, tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh một số dự án căn hộ cao cấp nằm ở vị trí đặc biệt, trung tâm có mức giá quảng cáo, chào bán rất cao. Tại Hà Nội phải kể đến dự án The Grand Hàng Bài ở vị trí "đất vàng" của Hà Nội, với giá chào bán từ 570-700 triệu đồng/m2.

Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh nổi lên các dự án như One Central Saigon, quận 1 có mức giá bán dự kiến cao kỷ lục, khoảng 650-800 triệu đồng/m2; dự án Spirit Of Saigon, quận 1 có giá khoảng 400 triệu đồng/m2; Sunshine Venicia Thủ Thiêm giá khoảng 150 triệu đồng/m2; The River Thủ Thêm của thành phố Thủ Đức có giá khoảng 110 triệu đồng/m2.

Do tác động của tình hình dịch bệnh, riêng loại hình căn hộ chung cư cho thuê, giá cho thuê nhìn chung vẫn có xu hướng giảm theo quý so với cuối năm 2020. Mức giảm bình quân toàn thị trường khoảng 3-5%.

Tại Hà Nội, các quận Cầu Giấy, Tây Hồ là khu vực có mức giá cho thuê căn hộ chung cư trung cấp và cao cấp giảm mạnh nhất. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá cho thuê căn hộ trung và cao cấp tại quận 7, Bình Tân có mức giảm mạnh nhất.

Thu Hằng (TTXVN/Vietnam+)