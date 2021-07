Từ ngày 5-7, dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đi/đến tỉnh Đồng Nai và Long An

(GLO)- Ngày 5-7, Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai có Công văn hỏa tốc số 1443/SGTVT-KHTCVT về việc hoạt động vận tải hành khách công cộng đi/đến địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Long An.





Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Gia Lai lấy thông tin và lập danh sách hành khách. Ảnh: Văn Ngọc

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; trên cơ sở Thông báo số 3305/TB-SGTVT ngày 2-7-2021 của Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Long An về việc tổ chức thực hiện hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Long An; Công văn số 3293/SGTVT-QLVTPT ngày 2-7-2021 của Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Đồng Nai về việc hoạt động vận tải tại các vùng cách ly y tế phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thống Nhất; Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai thông báo:



Kể từ ngày 5-7-2021 cho đến khi có thông báo mới, các đơn vị kinh doanh vận tải và các bến xe dừng các loại hình hoạt động vận tải hành khách công cộng (xe hợp đồng, taxi, xe du lịch) từ Gia Lai đi đến địa bàn xã Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, Gia Kiệm thuộc huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai và toàn bộ tỉnh Long An và ngược lại; trừ các trường hợp phương tiện được điều động làm nhiệm vụ phòng-chống dịch và các nhiệm vụ khác được sự cho phép của cơ quan chức năng.



Hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch có hành trình qua xã Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, Gia Kiệm thuộc huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai và toàn bộ tỉnh Long An thì không được dừng, đỗ để đón, trả khách.



Được biết, hiện nay, chưa có đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định từ tỉnh Gia Lai đi tỉnh Long An; huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai và ngược lại.



KIỀU PHAN