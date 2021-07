Hướng dẫn áp dụng "luồng xanh" vận tải, giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode

(GLO)- Ngày 28-7, Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai có Công văn số 1660/SGTVT-KHTCVT về việc hướng dẫn nội dung liên quan đến công tác quản lý phương tiện, người lái, tổ chức vận tải và việc áp dụng “luồng xanh” vận tải, giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode.





Vận tải hàng hóa giúp giữ vững sự giao thương, trao đổi hàng hóa giữa các tỉnh, thành và cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm cần thiết cho người dân. Ảnh: Lê Hòa

Thực hiện Công văn số 5223/TCĐBVN-VT ngày 25-7-2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến đăng ký Giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode và văn bản số 5147/TCĐBVN-VT ngày 22-7-2021 về việc triển khai một số nội dung liên quan đến công tác quản lý phương tiện, người lái, tổ chức vận tải và việc áp dụng “luồng xanh” vận tải, giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode; tiếp theo Công văn số 1543/SGTVT-KHTCVT ngày 19-7-2021 và văn bản số 1574/SGTVT-KHTCVT ngày 21-7-2021, Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai hướng dẫn một số nội dung liên quan việc áp dụng “luồng xanh” vận tải, giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode để các đơn vị kinh doanh vận tải nghiên cứu thực hiện như sau:



Về “Luồng xanh” vận tải: “Luồng xanh” vận tải là tuyến đường lưu thông (đi, đến hoặc đi qua) kết nối giữa các khu vực đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với các khu vực khác, trên đó ưu tiên cho các phương tiện đã được phép hoạt động, đảm bảo an toàn, lưu thông thông suốt và đảm bảo công tác phòng-chống dịch Covid-19. “Luồng xanh” vận tải gồm: “Luồng xanh” vận tải quốc gia, “Luồng xanh” vận tải nội tỉnh. Đối tượng phương tiện được phép hoạt động, được cấp giấy (thẻ) nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên “Luồng xanh” thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 1543/SGTVT-KHTCVT ngày 19-7-2021 của Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai.



“Luồng xanh” vận tải quốc gia là “Luồng xanh” vận tải được tổ chức trên các tuyến đường kết nối từ 2 địa phương trở lên và do Tổng cục Đường bộ Việt Nam công bố. “Luồng xanh” vận tải nội tỉnh, thành phố là “Luồng xanh” vận tải được tổ chức trên các tuyến đường trong phạm vi nội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và có kết nối với “Luồng xanh” vận tải quốc gia để đảm bảo hoạt động vận tải được lưu thông thông suốt. “Luồng xanh” vận tải nội tỉnh, thành phố do Sở Giao thông-Vận tải địa phương công bố.



Về giấy (thẻ) nhận diện phương tiện có mã QRCode ưu tiên hoạt động trên “Luồng xanh” vận tải. Giấy (thẻ) nhận diện phương tiện có mã QRCode do đơn vị vận tải tự in, đóng dấu và gắn trên kính trước và trên kính hai bên thành xe sau khi được Sở Giao thông-Vận tải cấp mã QRCode. Nội dung khi quét mã QRCode sẽ hiển thị các “Luồng xanh” mà đơn vị vận tải đã đăng ký hoạt động. Giấy (thẻ) nhận diện phương tiện có mã QRCode sẽ giúp các lực lượng chức năng làm công tác kiểm soát dịch bệnh đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhận biết và ưu tiên cho phương tiện thông qua nhanh chóng trong quá trình vận chuyển người, hàng hóa trên các “Luồng xanh” vận tải đã công bố.



Đơn vị vận tải, lái xe và người đi cùng theo xe đăng ký tham gia hoạt động trên “Luồng xanh” vận tải phải thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định về phòng-chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế và đơn vị có liên quan; phải có phương án tổ chức lao động và sinh hoạt đảm bảo thực hiện nghiêm 5K, hạn chế tối thiểu việc tiếp xúc với người khác trước, trong và sau quá trình vận chuyển. Cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện vận chuyển đúng mục đích, loại hàng hóa và tổ chức vận chuyển an toàn và đảm bảo phòng, chống dịch bệnh.



Đối tượng được đăng ký giấy (thẻ) nhận diện phương tiện: Xe ô tô tải, xe đầu kéo, xe công ten nơ và các loại xe chuyên dụng vận chuyển các loại hàng hóa như: hàng hóa thiết yếu thực hiện theo hướng dẫn của ngành Công thương; hàng hóa thiết yếu khác theo hướng dẫn của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc đầu mối do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định; hàng hóa phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh không bị dừng hoặc cấm hoạt động theo chỉ đạo của UBND cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các cơ sở sản xuất kinh doanh không bị dừng hoặc cấm hoạt động theo chỉ đạo của UBND cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh, thành phố.



Mở rộng đầu mối cấp giấy (thẻ) nhận diện phương tiện: Đơn vị vận tải lựa chọn Sở Giao thông-Vận tải nơi đơn vị vận tải đăng ký kinh doanh hoặc Sở Giao thông-Vận tải nơi đến (nơi trả hàng, trả khách) để gửi đề nghị đăng ký Giấy nhận diện phương tiện trên phần mềm tại địa chỉ: http://luongxanh.drvn.gov.vn.



KIỀU PHAN