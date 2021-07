Cảnh sát giao thông dẫn đường người dân từ TP.HCM và các tỉnh về quê

Cảnh sát giao thông Bình Phước, Đắk Nông, Gia Lai, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình đã bố trí lực lượng, phương tiện chuyên dụng dẫn đường bảo đảm an toàn cho hàng chục ngàn người di chuyển.



Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng bàn giao đoàn người cho Cảnh sát giao thông tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục hỗ trợ.



Cục Cảnh sát giao thông cho biết, Ban Giám đốc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh đã phối hợp với Công an các huyện, thành phố và lực lượng chức năng chủ động lên kế hoạch, tổ chức triển khai phương án phân luồng từ xa, bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông và phòng, chống dịch tại các điểm chốt kiểm soát phòng, chống dịch, tuyến giao thông.



Với tinh thần trách nhiệm cao, bên cạnh việc tuyên truyền chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, giữ khoảng cách và không dừng dọc đường (trừ khi ghé đổ xăng và vệ sinh cá nhân) nhằm hạn chế tối đa việc lây nhiễm dịch khi người dân di chuyển, Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh cũng đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ xa, bảo đảm phòng, chống dịch và an toàn cho người dân khi di chuyển qua địa bàn.



Để hỗ trợ người dân đi lại về quê thuận tiện, an toàn, thông suốt, tránh ùn tắc, Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Gia Lai, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình đã bố trí lực lượng, phương tiện chuyên dụng dẫn đường bảo đảm an toàn cho hàng chục ngàn người dân di chuyển từ địa bàn giáp ranh.



Đồng thời, phối hợp các lực lượng chức năng cùng các nhà hảo tâm phát tặng miễn phí nước uống, đồ ăn nhanh, dựng lều bạt cho người dân nghỉ ngơi, đảm bảo cách ly theo đúng quy định…



Đây là số công nhân làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đang đi về các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Bình, Nghệ An.



Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa tổ chức hỗ trợ một đoàn người đi hàng trăm xe máy từ Thành phố Hồ Chí Minh qua địa bàn để về quê.



Cụ thể, chiều 24/7, phòng Cảnh sát giao thông nhận được tin báo về đoàn người đi xe máy sẽ đi qua địa bàn thành phố nên đã lên phương án tổ chức đón đoàn và hỗ trợ đi qua địa bàn thành phố Đà Nẵng.



Đến khoảng 1 giờ ngày 25/7, có tổng cộng 74 xe máy với 137 người đi xe máy từ Thành phố Hồ Chí Minh về đến quốc lộ 14B, đoạn qua địa phận Đà Nẵng, phần lớn người dân quê ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An…



Theo Đại tá Phan Ngọc Truyền, vì người dân đi đường xa liên lục cả ngày trời đã mệt mỏi nên lực lượng chức năng đã hỗ trợ bánh mì, nước uống để đoàn người tạm nghỉ ngơi.



Sau đó, Cảnh sát giao thông đã bố trí xe dẫn đường để nhân dân tiếp tục di chuyển an toàn trong đêm, đồng thời hỗ trợ trung chuyển, sửa chữa 3 xe máy bị hỏng.



Đến rạng sáng, lực lượng chức năng đã đưa người dân lên đến đỉnh đèo Hải Vân và bàn giao cho lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục hỗ trợ họ về quê an toàn.

