Các công trình giao thông trọng điểm chạy đua với mùa mưa

(GLO)- Gia Lai đang bước vào cao điểm mùa mưa. Vì vậy, các đơn vị thi công công trình giao thông trọng điểm đang triển khai các biện pháp để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ và giúp người dân lưu thông an toàn trên tuyến.





Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 25 là công trình trọng điểm của tỉnh. Ông Đoàn Hữu Dũng-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải thông tin: “Đến nay, một số đơn vị đã hoàn thành 80-98,87% khối lượng thi công. Tuy nhiên, còn 2 gói thầu có khối lượng thi công đạt thấp, không đảm bảo tiến độ. Vừa qua, Bộ Giao Giao thông-Vận tải đã cho gia hạn tiến độ đối với dự án này. Sở Giao thông-Vận tải yêu cầu các đơn vị lập lại tiến độ chi tiết, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thi công”.

Thi công tuyến đường liên huyện Pleiku-Đak Đoa-Chư Sê đoạn qua thôn Hàm Rồng (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa). Ảnh: Lê Hòa



Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 665 thuộc hợp phần Dự án Tam giác phát triển (VDTA) của Việt Nam. Đây cũng là dự án được mong chờ nhiều nhất bởi tỉnh lộ 665 đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống người dân địa phương. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, bao gồm 2 gói thầu là GL-Cw-01 (đoạn từ Km 0 đến Km 40) và gói thầu GL-Cw-02 (đoạn từ Km 40 đến Km 65+642,85 m).



Là đơn vị thi công gói thầu xây lắp GL-Cw-01, ông Ngô Roãn Hồng-Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình 207-cho hay: Gói thầu do liên danh 2 nhà thầu thi công, trong đó, phạm vi thi công của Công ty ước đạt khoảng 20% khối lượng công trình, đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư. “Chúng tôi tổ chức nhiều tổ thi công với đầy đủ nhân lực, thiết bị đảm bảo triển khai nhanh gọn, hiệu quả và ít ảnh hưởng nhất đến việc đi lại cũng như đời sống của người dân trong vùng”-ông Ngô Roãn Hồng cho biết.



Trong khi đó, Dự án sửa chữa, nâng cấp đường liên huyện Pleiku-Đak Đoa-Chư Sê đoạn ngã ba La Sơn đến trung tâm xã Ia Tiêm cũng được gấp rút triển khai. Công trình thuộc loại cấp IV, có chiều dài 7,1 km, vận tốc thiết kế 40 km/h, tải trọng thiết kế nền mặt đường 10 tấn/trục. Dự án có tổng mức đầu tư 44,44 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện trong 2 năm (2020-2021).



Công nhân Công ty cổ phần Xây dựng Công trình 510 thi công kết cấu nền mặt cầu liên hợp tại Km 132+152 quốc lộ 25. Ảnh: Lê Hòa



Có mặt tại công trường, chúng tôi nhận thấy, nhà thầu đã cơ bản hoàn tất thi công thảm bê tông nhựa khoảng 4 km đầu tuyến (từ ngã ba La Sơn đến thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng) và đang tiến hành san gạt lề chuẩn bị mặt bằng thi công đoạn còn lại. Ở mũi thi công khác, các tốp công nhân đang thực hiện hạng mục công trình thoát nước trên tuyến. Ông Nguyễn Quốc Tự-Chỉ huy trưởng gói thầu do Công ty cổ phần Lam Sơn phụ trách-cho hay: “Chúng tôi đang tổ chức thi công theo biện pháp cuốn chiếu. Đến ngày 30-6, chúng tôi đã thi công được hơn 50% khối lượng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chúng tôi tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo bàn giao công trình theo đúng hợp đồng đã ký với chủ đầu tư”.



Theo thông tin từ đơn vị thi công, Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 25 có khả năng bị tác động do mưa bão nhiều nhất, bởi trên tuyến có nhiều đoạn thường bị ngập lụt. Dự lường tình huống mưa bão, Sở Giao thông-Vận tải yêu cầu phía nhà thầu sẵn sàng lực lượng, máy móc để khi có tình huống mưa lớn gây ngập lụt hoặc xuất hiện các điểm tắc nghẽn sẽ xử lý ngay, đảm bảo giao thông thông suốt. “Các công trình cầu, cống thuộc phạm vi Dự án cơ bản đã hoàn thành, hạn chế tối đa các tình huống gây ngập lụt, tắc nghẽn cục bộ. Sở cũng yêu cầu các đơn vị thi công đối với các đoạn đã hoàn tất thảm bê tông nhựa phải cắm một số biển cảnh báo tạm thời tại các vị trí giao cắt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông để cảnh báo cho người tham gia giao thông”-ông Đoàn Hữu Dũng cho biết thêm.



LÊ HÒA