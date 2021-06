Thị trường bất động sản ngấm đòn đại dịch, giá vẫn không giảm

Nguồn cung và sức hấp thụ của thị trường bất động sản TP.HCM đều giảm mạnh do tác động từ việc tái bùng phát dịch COVID-19.

Giá nhà ở phân khúc bình dân và trung cấp có khả năng sẽ không tăng trong quý 3.2021 vì lực cầu giai đoạn này vẫn yếu bởi ảnh hưởng của dịch bệnh. Ảnh: Quang Duy

Theo thống kê của batdongsan.com.vn, mặc dù mức độ quan tâm bất động sản (BĐS) trong tháng 5 tới nay có xu hướng giảm so với tháng 4, nhất là ở phân khúc đất nền (giảm 19%) nhưng đối với chung cư lại tăng 3% và lượng tin đăng về thị trường này không có sự biến động.

Trong đó, mức độ quan tâm về chỉ số giá chung cư tại Hà Nội không có sự biến động, còn ở TP. Hồ Chí Minh tăng 1%. Mặc dù mức độ quan tâm tăng nhưng nguồn cung lẫn số lượng dự án mới ở phân khúc căn hộ chung cư của TP. Hồ Chí Minh trong tháng 5 lại có sự sụt giảm mạnh, với khoảng 374 căn, bằng 14% so với tháng 4. Nhu cầu tìm mua căn hộ giảm gần 25%, lượng tiêu thụ đạt khoảng 31% với khoảng 115 giao dịch thành công, chỉ bằng 5% so với lượng tiêu thụ ở tháng trước.

Còn theo báo cáo mới nhất của DKRA Việt Nam, trong tháng 5 chỉ có 3 dự án nhà thấp tầng được mở bán ở TP.HCM, giảm tới 26% và tỷ lệ hấp thụ cũng giảm gần 50% so với tháng 4. Bên cạnh đó, các giao dịch thứ cấp trên thị trường cũng tương đối trầm lắng, chủ yếu tập trung ở những dự án đã hoàn hiện pháp lý hoặc đang trong giai đoạn bàn giao với mức giá không thay đổi so với tháng 4. Nguyên nhân được chỉ ra là do tác động từ việc tái bùng phát dịch COVID-19, gây sức ép lên tâm lý khách hàng khi quyết định chọn mua phân khúc BĐS này. Đồng thời, hầu hết dự án mới có mức giá cao so với mặt bằng giá tại các dự án căn hộ chung cư lân cận. Tỷ lệ người mua với nhu cầu ở thực thấp vì chủ yếu là khách hàng mua với mục đích đầu tư.

Báo cáo nghiên cứu thị trường của Colliers Việt Nam cho thấy khả năng cao là trong 6 tháng cuối năm tại TP.HCM, nguồn cung căn hộ BĐS tại TP.HCM có khả năng tăng, dự kiến đến khoảng tháng 9 năm nay sẽ đạt khoảng 15.000 căn. Phân khúc căn hộ hạng sang tại TP.HCM đã xác lập mặt bằng giá mới trong tháng 5.2021 với việc một dự án tại quận 1 được chào bán ra thị trường có mức giá dao động từ 10.000 – 18.000 USD/m2. Nguồn cung có thể sẽ tăng mạnh nhưng sức cầu tại TP.HCM cũng có thể tăng lên tương ứng.

Ông David Jackson, Tổng giám đốc Colliers Việt Nam nhận định, giá nhà ở phân khúc bình dân và trung cấp có khả năng sẽ không tăng trong quý 3.2021 vì lực cầu giai đoạn này vẫn yếu bởi ảnh hưởng của dịch bệnh. Thêm vào đó, lượng hàng tồn kho cũng không nhiều. Ngoài ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá bất động sản còn chịu tác động bởi sự gia tăng chi phí đầu vào. "Giá vật liệu xây dựng chẳng hạn như thép hiện có xu hướng tăng cao. Theo đó, trong ngắn hạn thì giá bất động sản giảm là khả năng khó xảy ra", ông David Jackson nhấn mạnh.

Trong khi đó, ở phân khúc đất nền, dịch COVID-19 tái bùng phát tại TP.HCM cũng khiến phân khúc đất nền chững lại về giao dịch. Từ tháng 2 đến giữa tháng 4.2021, hoạt động mua bán đất nền diễn ra sôi động ở các quận, huyện, phòng công chứng trên địa bàn luôn trong tình trạng đông kín người. Thế nhưng, hiện tại, tình hình đã chững hẳn cả về giá lẫn giao dịch. Việc dịch COVID-19 tái bùng phát, toàn TP thực hiện giãn cách xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường BĐS ở hầu hết phân khúc.

GIA MIÊU (LĐO)