Pleiku thu hồi cáp không sử dụng trên các tuyến đường

(GLO)- Nhằm lập lại trật tự mỹ quan đô thị, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, ngày 24-6, UBND TP. Pleiku phối hợp với các ngành liên quan triển khai bó và thu hồi cáp viễn thông không sử dụng trên các tuyến đường trung tâm.

Các đơn vị phối hợp thu hồi cáp viễn thông không sử dụng trên đường Trần Phú (TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính

Theo đó, Phòng Quản lý đô thị thành phố phối hợp với Công ty Điện lực Gia Lai và các đơn vị kinh doanh viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn triển khai thí điểm thu hồi, xử lý bó cáp viễn thông không sử dụng trên tuyến đường Trần Phú (đoạn gần khách sạn Vĩnh Hội) và đoạn đường Quang Trung-Lê Lợi (tại khu vực trước Nhà thờ Thăng Thiên). Thời gian thực hiện trong ngày 24 và 25-6.

Cụ thể, các đơn vị tập trung vào việc bó gọn cáp tại thân, đầu trụ điện, tháo dỡ cáp đồng trục, cáp thuê bao điện thoại dư thừa và sắp xếp bó gọn cáp. Sau khi công tác thu hồi hoàn thành sẽ khắc phục được những bất cập tồn tại trong hoạt động sử dụng trụ điện để treo, mắc cáp viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn; đưa việc quản lý và treo cáp viễn thông, cáp thuê bao, dây tín hiệu, dây đèn đường trên trụ điện đi vào nền nếp. Qua đó, giúp vận hành hệ thống các tuyến cáp quang an toàn, thông suốt, góp phần tạo vẻ mỹ quan đô thị, đảm bảo an toàn lưới điện, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

BÁ BÍNH