Pleiku ra quân lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Sáng 18-6, UBND phường Diên Hồng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội kiểm tra quy tắc quản lý đô thị thành phố ra quân làm công tác trật tự đô thị tại khu vực Trung tâm thương mại và các tuyến đường chính trên địa bàn.





Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản hộ kinh doanh vi phạm. Ảnh: Bá Bính

Quá trình ra quân, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với 2 trường hợp có hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; tổ chức tháo dỡ biển quảng cáo, mái che sai quy định. Đồng thời, xử lý các trường hợp bán hàng rong, các phương tiện ô tô, mô tô dừng, đỗ, để xe sai quy định cũng như các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng khác.



Ngoài tập trung xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, lực lượng chức năng còn tuyên truyền vận động các hộ dân sinh sống, kinh doanh 2 bên đường chấp hành tốt quy định về trật tự an toàn giao thông, không lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông, chấp hành nghiêm quy định phòng-chống dịch Covid-19.



Trước đó, UBND phường Diên Hồng cũng đã tiến hành ký cam kết với 208 hộ kinh doanh trên địa bàn không sử dụng vỉa hè để trưng bày hàng hóa kinh doanh mua bán, gây mất mỹ quan đô thị.



BÁ BÍNH