Duy tu, sửa chữa hạ tầng giao thông: Chạy đua với thời gian

(GLO)- Hiện nay, các đơn vị quản lý đường bộ đang gấp rút duy tu, sửa chữa hệ thống đường giao thông nhằm đảm bảo lưu thông thuận lợi, an toàn khi mùa mưa đến.





Ưu tiên xử lý sớm các hư hỏng



Sau những cơn mưa đầu mùa, nhiều vị trí cống, mương trên tuyến đường Trường Sơn Đông và quốc lộ 25 bị đất cát bồi lấp, ảnh hưởng đến khả năng thoát nước. Bởi vậy, sau khi dứt mưa, Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai đã bố trí nhân lực, trang-thiết bị nạo vét mương cống. Đồng thời, tiến hành phát dọn cành cây, bụi rậm che khuất tầm nhìn, rà soát các vị trí hư hỏng hoặc có khả năng bung bật “ổ gà”, “ổ voi”… “Chúng tôi ưu tiên xử lý các sự cố để đảm bảo người và phương tiện lưu thông thuận lợi, an toàn trong mùa mưa”-ông Trần Công Đại Phúc-Phó Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai-cho hay.

Đoạn đường ổ voi gần phía trước Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Ia O, huyện Ia Grai) sẽ được đầu tư cải tạo trong thời gian tới. Ảnh: Lê Hòa



Qua rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến giao thông, Cục Quản lý Đường bộ III đã triển khai sửa chữa mặt đường tại 3 vị trí xung yếu trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh gồm: vị trí tại Km 533+500 đến Km 534 (đoạn qua phường Chi Lăng, TP. Pleiku), khu vực ngã tư Biển Hồ và đoạn qua xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh). Theo ông Phúc, dự kiến trong khoảng 10 ngày tới, việc thảm bề mặt đường tại các vị trí này sẽ hoàn thành.



Tương tự, ông Nguyễn Đức Hiệp-Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý cầu đường Gia Lai cũng cho hay: Công ty chịu trách nhiệm quản lý 7 tuyến giao thông gồm: 90 km quốc lộ (14C, 19D) và 230 km tỉnh lộ: 661, 664, 666, 670B, 669. “Chúng tôi có 8 Hạt Quản lý Đường bộ được bố trí trên các tuyến. Trước mùa mưa, các hạt tổ chức lực lượng kiểm tra, rà soát các vị trí mặt đường hư hỏng, các ổ rạn nứt trên bề mặt đường. Với các vị trí thường xuyên ứ đọng, ngập nước sẽ được đào bổ sung thêm các mương rãnh để tăng khả năng thoát nước. Công ty đã dự trù một lượng vật tư, máy móc, nhân lực để sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất ngờ do thiên tai có thể gây cản trở, ách tắc giao thông. Khó khăn là chi phí nhiên liệu, vật liệu thi công đều tăng khoảng 10% so với thời điểm lên dự toán, dự thầu”-ông Hiệp chia sẻ thêm.



Chủ động khắc phục sự cố do thiên tai



Ông Hà Anh Thái-Trưởng phòng Quản lý Kết cấu-Hạ tầng giao thông (Sở Giao thông-Vận tải) cho biết: Năm 2021, tổng nguồn vốn dành cho công tác duy tu, sửa chữa định kỳ và sửa chữa thường xuyên các tuyến đường do Sở quản lý là 80 tỷ đồng. Trước mùa mưa, Sở đã lập kế hoạch phòng-chống thiên tai đối với hệ thống tuyến tỉnh lộ và các tuyến quốc lộ ủy thác quản lý. Sở Giao thông-Vận tải yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ tập trung thanh thải dòng chảy, hệ thống thoát nước dọc trên tuyến cũng như kiểm tra vật tư dự phòng phục vụ phòng-chống lụt bão và ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra do thiên tai. Đồng thời, gửi văn bản đến 17 huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch kiểm tra các công trình giao thông.

Công ty cổ phần Xây dựng Công trình 510 thi công công trình cầu xã Ia Mơr thuộc dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 665. Ảnh: Lê Hòa

“Về hiện trạng các tuyến đường ghi nhận có những hư hỏng lớn là: đường Trường Sơn Đông, quốc lộ 25 và quốc lộ 19D. Cả 3 tuyến này đều đã được bố trí vốn để triển khai sửa chữa định kỳ và cải tạo, nâng cấp. Trong đó, quốc lộ 19D được đầu tư 12,9 tỷ đồng để sửa chữa các vị trí hư hỏng nặng; đường Trường Sơn Đông bố trí khoảng 20 tỷ đồng để thực hiện 6 công trình sửa chữa định kỳ và quốc lộ 25 đang bước vào giai đoạn nước rút triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu”-ông Thái thông tin.



Với các tuyến tỉnh lộ, Sở Giao thông-Vận tải cũng triển khai một số dự án sửa chữa. Trong đó, tỉnh lộ 664 sẽ được bố trí 14,5 tỷ đồng để sửa chữa tại 3 vị trí: Km 33 đến Km 34+500, Km 41 đến Km 43 và Km 51 đến Km 52. Ngoài ra, sẽ tiến hành sửa chữa mặt đường và hệ thống thoát nước đối với một số tuyến tỉnh lộ 661, 666, 667, 670B. “Sở luôn theo dõi, đôn đốc các đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung nhân lực, trang-thiết bị triển khai công tác duy tu, sửa chữa để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân trong mùa mưa”-ông Thái cho biết thêm.



LÊ HÒA