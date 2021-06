Dự án "ma" vẫn âm thầm rình rập

Dịch Covid-19 tái bùng phát, kênh chứng khoán sôi động nên bất động sản có vẻ trầm lắng. Thế nhưng trên thực tế, nhiều dự án ma vẫn âm thầm bủa vây người dân.



UBND P.Bình Hưng Hòa B (Q.Bình Tân) treo biển cảnh báo người dân về dự án “ma”. ẢNH: KHẢ HÒA

Mang cả công viên, trường học ra phân lô

UBND Q.Bình Tân (TP.HCM) vừa phát cảnh báo 3 khu đất trống trên địa bàn P.Bình Hưng Hòa B đã được quy hoạch là đất cây xanh cách ly đường xe lửa nhưng chủ đất vẫn phân thành 67 nền bán cho khách hàng. Đó là 3 khu đất đối diện địa chỉ số 271, đường số 1, khu phố 3, P.Bình Hưng Hòa B gồm: Khu đất thuộc thửa đất số 510, tờ bản đồ số 4 có diện tích 536,1 m2; khu đất thuộc thửa đất số 270, tờ bản đồ số 4 có diện tích 1.484 m2 do ông Song Chạp đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và khu đất thuộc thửa đất số 296, tờ bản đồ số 4 có diện tích 4.190 m2 do bà Phạm Thị Tuyết Nga đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. “Việc san lấp, phân lô, bán nền là trái phép. Việc chuyển nhượng đất không đúng quy định tại luật Quy hoạch, luật Nhà ở, luật Đất đai và Quyết định số 60 về diện tích tối thiểu được tách thửa”, UBND Q.Bình Tân cảnh báo.

“Người dân cần cảnh giác trước các hình thức tư vấn, lôi kéo của một số cò đất, dịch vụ tư vấn bất động sản có dấu hiệu lừa đảo. Khi có nhu cầu thông tin, giao dịch về nhà đất, UBND quận đề nghị người dân nên liên hệ các cơ quan chức năng để tìm hiểu thông tin quy hoạch, tính pháp lý của các dự án đang quan tâm và được hướng dẫn các thủ tục mua bán nhà đất theo quy định của pháp luật để hạn chế thấp nhất các rủi ro, tránh bị lừa gạt, phát sinh tranh chấp cho phía người nhận chuyển nhượng bất động sản khi tiến hành giao dịch”. Lãnh đạo Q.Bình Tân

Không chỉ 3 khu đất trên, 9 khu đất khác tại 6 phường thuộc địa bàn Q.Bình Tân là: An Lạc, Tân Tạo, Tân Tạo A, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B, Bình Trị Đông A cũng được các công ty: TNHH phát triển nhà ở Nablaland (số 286 Tên Lửa, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân), Hoàng Kim Land (số 28-30 đường D1, Khu dân cư Him Lam Mới, P.Tân Hưng, Q.7), Đất Vàng Hoàng Gia, Angel Lina, Bất động sản Anh Kiệt (số 111 đường số 4, Cư xá Đô Thành, P.4, Q.3), TNHH MTV kinh doanh nhà Năm Tài (số 1T đường Kinh 2, khu phố 4, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân) vẽ các dự án “ma” để rao bán, lừa đảo. Điều đáng nói, các khu đất trên đều được quy hoạch là đất giáo dục, cây xanh, đường giao thông, cây xanh cách ly hành lang an toàn điện.

Tại xã Tân Quý Tây, H.Bình Chánh, Công ty Hoàng Kim Land dù chỉ mới đặt cọc với chủ đất, chưa hoàn tất chuyển nhượng nhưng đã vẽ bản đồ quy hoạch trên diện tích 8.854 m2 thành 69 lô đất. Cũng công ty này đã vẽ dự án “ma” Phạm Hùng (xã Bình Hưng, H.Bình Chánh) để ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng đất dự án, chiếm đoạt tiền khách hàng. Hoàng Kim Land còn “kéo quân” xuống Q.12, Hóc Môn lập dự án “ma” Đông Hưng Thuận, dự án Bà Điểm, vẽ phân lô nhiều thửa đất trong khi đều là đất nông nghiệp, là tài sản được ngân hàng cấn trừ nợ. Một phần của dự án này được xác định là khu vực công viên cây xanh. Ngay khi phát hiện dự án này, UBND Q.12, UBND H.Hóc Môn đã phát đi thông báo cảnh báo người dân cẩn thận để không bị lừa.

Thủ đoạn tinh vi

Mới đây, từ tố cáo của người dân, Công an TP.HCM đã vào cuộc và khởi tố vụ án, đề nghị truy tố Trần Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land, cùng 4 bị can khác về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với số tiền lên đến 259 tỉ đồng. Tuy nhiên, đối tượng được cho là chủ mưu trong vụ án là bà Trần Thị Mỹ Hiền lại thoát tội vì có giấy xác nhận của bệnh viện là mắc bệnh tâm thần.

Ông Trần Lân, một nạn nhân của Công ty Hoàng Kim Land, cho biết khi bán đất, gặp gỡ khách hàng, bà Hiền đều xuất hiện và trực tiếp làm việc. Việc điều hành công ty cũng đều do bà Hiền thực hiện. “Mặc dù trước đó được chẩn đoán có bệnh lý trầm cảm nhưng bản thân Hiền rất tinh vi trong các giao dịch thỏa thuận mua bán đất đai có giá trị lớn, pháp lý nguồn đất phức tạp. Đồng thời, khi đến hạn không thực hiện được thỏa thuận giao đất, bà Hiền đã thuyết phục được khách hàng tiếp tục đồng hành cùng bà trong thời gian dài để bà khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, bà này đã không giữ lời hứa, không trả lại tiền cũng không giao đất nên chúng tôi đã tố cáo bà Hiền và Công ty Hoàng Kim Land lừa đảo. Thủ đoạn của bà Hiền rất tinh vi, có chuẩn bị từ trước để lo hậu sự cho hành vi lừa đảo của mình”, ông Lân nói.

Theo lãnh đạo UBND Q.Bình Tân, trong thời gian qua, cơn sốt ảo về đất nền diễn ra phức tạp ở các quận, huyện trên địa bàn TP, trong đó có Q.Bình Tân. Một số đối tượng đã giới thiệu, quảng cáo, rao bán đất nền các dự án đất nền không hợp pháp trên các trang mạng xã hội, phát tờ rơi, thông qua các dịch vụ môi giới bất động sản, “cò” đất... Hình thức lừa bán đất nền cũng tinh vi khi thông qua hình thức lập vi bằng, hợp đồng góp vốn tại các văn phòng thừa phát lại hoặc tại văn phòng công ty. Thậm chí, một số trường hợp chủ sử dụng đất đã thế chấp ngân hàng, cầm cố hoặc chuyển nhượng cho người khác nhưng vẫn chuyển nhượng nhà đất giấy tay thông qua lập vi bằng hoặc hợp đồng góp vốn. Các đối tượng này hứa hẹn nếu đặt tiền “cọc” từ 50 - 400 triệu đồng, trong thời gian 6 - 12 tháng sẽ có sổ hồng. Tuy nhiên, các trường hợp giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà đất bằng giấy tay thông qua hình thức lập vi bằng, hợp đồng góp vốn tại các văn phòng thừa phát lại không phải là cơ sở pháp lý để thực hiện sang tên, biến động quyền sử dụng đất cho bên mua. Vi bằng chỉ có giá trị là chứng cứ trước tòa khi xem xét, giải quyết vụ án, không có giá trị pháp lý nên dẫn đến phát sinh tranh chấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân.

Theo Đình Sơn (TNO)