Cần gia cố cầu treo Biển Hồ

(GLO)- Trước khi Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62 diễn ra vào tháng 3-2021, cầu treo Biển Hồ đã được xây dựng mới để phục vụ tổ chức đường chạy cũng như tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Một mối hàn giữa lan can và thân cầu bị bung ra. Ảnh: Lam Nguyên

Tuy nhiên, thời gian gần đây, người dân cảm thấy bất an mỗi khi lưu thông qua cầu vì lan can rung lắc mạnh. Nguyên nhân là tại một số điểm nối của thành lan can, bu lông không được vặn chặt. Nghiêm trọng hơn, ở một đầu cầu, mối hàn giữa lan can và thân cầu bị bung ra khiến đoạn lan can “lắt lay” mỗi khi có xe công nông qua lại.

Rất mong các đơn vị liên quan sớm khắc phục.

LAM NGUYÊN