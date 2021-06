360 dự án ở Khánh Hòa phải xác định lại giá đất

Tỉnh Khánh Hòa đang triển khai thủ tục xác định lại giá đất đối với 351 dự án ở tỉnh này, kể cả 9 dự án mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ kết luận có vi phạm.





Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các đơn vị có chức năng thẩm định giá, đề nghị gửi hồ sơ đăng ký tham gia việc thẩm định giá đối với 351 dự án trên địa bàn tỉnh. Tổng diện tích 351 dự án này hơn 3.633 ha, được thực hiện theo kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt.



Thẩm định lại giá đã phê duyệt



Theo kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt, kinh phí thực hiện việc thẩm định giá đối với 351 dự án là hơn 15,7 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước. Trong đó, có 306 dự án phải xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất của dân với kinh phí thẩm định 12,3 tỉ đồng; 43 dự án đã được UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho các doanh nghiệp thuê đất, giao đất làm dự án kinh doanh, đổi đất làm các dự án BT (xây dựng - chuyển giao) từ năm 2013 đến nay phải xác định lại giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với kinh phí thẩm định hơn 4,5 tỉ đồng. Hai dự án còn lại xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất.



Tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Nha Trang phải định lại giá đất



Điều đáng nói, trong số các dự án kể trên, có đến 96 dự án đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt giá đất trước đây nhưng đến nay vẫn phải xác định lại giá đất cụ thể.



Bên cạnh đó, thực hiện việc xác định giá đất đối với các dự án phải khắc phục theo Thông báo 680-TB/UBKT ngày 30-8-2019 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, Thông báo số 1919/TB-TTCP và Thông báo số 301/TB-TTCP ngày 4-11-2020 của Thanh tra Chính phủ, Sở TN-MT cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, đề nghị bố trí kinh phí để xác định lại giá đất của 9 dự án mà hai cơ quan trên kết luận mắc sai phạm. 9 dự án gồm: khu vực 1 khu đô thị công viên trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa; khu nhà ở biệt thự IMEXCO Sài Gòn; khu liên hợp dịch vụ - du lịch - thương mại và trung tâm giới thiệu sản phẩm Nha Trang Seafood F17; khách sạn Starcity; tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Nha Trang; cao ốc văn phòng - khách sạn Cat Tiger; khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú; dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus; sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh. Thời gian xác định lại giá các dự án này kéo dài khoảng 3 tháng (từ tháng 6 đến 9-2021).



Trong 9 dự án này, dự án khu vực 1 khu đô thị công viên trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa, từ tháng 9-2020 đã được thuê tư vấn để xác định lại giá đất với số tiền hơn 19 triệu đồng; 8 dự án còn lại mới phát sinh định giá đất, chưa có trong nguồn kinh phí dự toán ngân sách năm 2021. Do vậy, Sở TN-MT kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, bổ sung kinh phí định giá đất đối với 8 dự án với số tiền 565 triệu đồng.



Thẩm định để khắc phục sai phạm



Theo Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa, việc thực hiện xác định giá đất 9 dự án nói trên nhằm khắc phục vi phạm theo kết luận của UBKT Trung ương và Thanh tra Chính phủ.



Trong đó, đáng chú ý là dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus (nay là dự án Mường Thanh Viễn Triều, do Công ty CP Đầu tư Viễn Triều Nha Trang làm chủ đầu tư; diện tích 22.340 m2) không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; thực hiện dự án BT nhưng không báo cáo Thủ tướng Chính phủ, gây thất thoát tiền thuế đất hơn 11,2 tỉ đồng. Dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú (do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thanh Châu làm chủ đầu tư; diện tích hơn 11,5 ha), cũng chọn chủ đầu tư không thông qua đấu thầu dự án; giao đất, cho thuê đất nhưng không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.



Ông Mai Thành Hưng, Phó Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa, thông tin thêm việc xác định lại giá đất các dự án là vì có nhiều dự án trước đây tuy đã có định giá nhưng do kéo dài, nhất là khâu giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa chưa xong nên phải xác định cho phần còn lại. Các dự án khác liên quan đến kinh doanh, thương mại cũng phải xem xét lại cho đúng quy định pháp luật.



Trong khi đó, ông V., một chủ dự án nằm trong kết luận của Thanh tra Chính phủ, cho biết doanh nghiệp mong muốn được hoàn thành thủ tục giấy tờ, sẵn sàng khắc phục những vấn đề tỉnh làm chưa đầy đủ trong quá trình giao đất cho doanh nghiệp. "Việc Thanh tra Chính phủ nói cần thu thêm tiền thuế đất, doanh nghiệp sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ của mình" - ông V. nói.



Tuy nhiên, theo ông V., có nhiều vấn đề cần xem xét trong việc xác định lại giá đất, như: việc xác định lại giá đất theo thời điểm giao đất chứ không thể xác định giá theo thời điểm hiện tại; phải dựa trên căn cứ rõ ràng, không thể đẩy giá quá cao gây khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, phải có phương án tài chính phù hợp, thời gian để doanh nghiệp có thể trả khoản tiền trội lên sau khi thẩm định.



Bảo đảm quyền lợi cho chủ đầu tư, khách hàng



Ông Phan Việt Hoàng, Tổng Thư ký Hội Môi giới bất động sản Khánh Hòa, cho rằng giá đất là một trong những căn cứ quan trọng nhất để xác định các nghĩa vụ tài chính từ đất đai. Theo quy định, có 5 phương pháp định giá là so sánh trực tiếp; chiết trừ; thu nhập; thặng dư và hệ số điều chỉnh giá đất. Việc định lại giá đất các dự án ở Khánh Hòa là yếu tố quan trọng trong việc khắc phục sau kết luận thanh tra, đồng thời bảo đảm tính pháp lý cho các chủ đầu tư nói chung và quyền lợi cho khách hàng nói riêng.



ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH





Theo Bài và ảnh: Kỳ Nam (NLĐO)