Rà soát quy hoạch để sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, công việc trước mắt 2 huyện Hóc Môn và Củ Chi là rà soát quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất, ưu tiên dành nhiều đất hơn cho phục vụ thương mại, công nghiệp, dịch vụ...



Toàn cảnh hội nghị thông tin tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh H.Củ Chi và H.Hóc Môn đến các ứng cử viên đại biểu Quốc hội. ẢNH: CTV

Ngày 6.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 tham dự hội nghị thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh do H.Củ Chi và H.Hóc Môn tổ chức trước khi tiếp xúc cử tri 2 huyện bắt đầu từ ngày 9.5.

Sau khi nghe địa phương báo cáo, Chủ tịch nước đánh giá 2 huyện Hóc Môn và Củ Chi còn nhiều tiềm năng phát triển nên chính quyền TP.HCM và 2 huyện cần đưa ra các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển so với các quận huyện khác.

Trong đó, cần tận dụng hiệu quả nguồn lực đất đai là nguồn lực không phải quận, huyện nào ở TP.HCM cũng có được (2 huyện chiếm 52% diện tích toàn TP.HCM). Công việc trước mắt là rà soát quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất, ưu tiên dành nhiều đất hơn cho phục vụ thương mại, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từ đó xây dựng đô thị sinh thái.

Đồng thời, chuyển đổi cơ cấu lao động theo hướng giảm những ngành thâm dụng lao động như dệt may, giày da gia công để chuyển sang các ngành nghề ứng dụng công nghệ cao.

Ngoài phát triển kinh tế, Chủ tịch nước cũng đề nghị 2 huyện tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội; giữ gìn an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội vùng ven để mang lại cuộc sống an bình cho người dân.

Theo Sỹ Đông (TNO)